INMIGRACIÓN
Rescatan a 55 migrantes de una neumática semisumergida que se dirigía a Canarias
Este fin de semana se produce la llegada de casi tres centenares de migrantes a aguas canarias
EFE
La salvamar Al Nair ha rescatado este domingo a 55 inmigrantes que viajaban en una neumática que se encontraba parada y semisumergida en aguas del Atlántico y los está trasladando al puerto de Arrecife, en Lanzarote, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.
El avión Sasemar 103, que localizó a la zódiac sobre las 13.00 horas (hora canaria), avistó que uno de los balones estaba semidesinflado, además de que no se movía y que estaba semisumergida, si bien comunicó que no había personas en el agua y que sus ocupantes se encontraban calmados y la neumática permanecía estable, han señalado las fuentes.
El Centro de Salvamento de Las Palmas movilizó entonces a la salvamar Al Nair, que llegó minutos después de las 14.00 horas (hora canaria) al encuentro de la neumática y procedió al auxilio de los inmigrantes, que estaban en aparente buen estado de salud, han indicado las fuentes.
La salvamar Al Nair está previsto que llegue al puerto de Arrecife sobre las 18.00 horas (hora canaria) y lleva a remolque la neumática, por lo que su navegación es más lenta, según han precisado las fuentes de Salvamento.
Este fin de semana se han producido varios rescates de migrantes en guas españolas, la mayoría en aguas canarias, con cerca de 300 personas que han llegado. Este mismo domingo también han desembarcado en el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, más de 100 inmigrantes que viajaban en un cayuco "abarrotado", que ha sido escoltado por la salvamar Alpheratz y después por la Menkalinan para asegurar su llegada al muelle, tras ser localizado a unos tres kilómetros de la playa de Las Galletas. A las costas de Lorca (Murcia) también interceptaron a 24 inmigrantes en una patera.
Este sábado también se produjeron varias llegadas de migrantes a aguas de Canarias. La guardarmar Urania rescató este sábado a 62 inmigrantes que viajaban en una neumática y que fueron trasladados al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, según informó EFE fuentes de Salvamento Marítimo, que en la madrugada del viernes al sábado también auxilió a otros 61 migrantes que navegaban hacia Lanzarote, entre ellos había una bebé.
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