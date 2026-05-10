HANTAVIRUS
Evacuación del crucero con hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife: los españoles están de camino al aeropuerto
La Unidad Militar de Emergencias traslada a los viajeros nacionales del barco a Tenerife Sur para su posterior evacuación a Madrid
Claudia Morín
Los primeros pasajeros españoles del crucero de lujo 'MV Hondius' están, por fin, a unos 10 minutos del Aeropuerto Tenerife Sur. La primera guagua de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con evacuados salió sobre las 10:00 horas del Muelle Ribera del Puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.
Estos primeros cinco pasajeros fueron trasladados hasta el muelle en una embarcación de tamaño mediano y no en una zodiac, como estaba previsto en el dispositivo inicial. Tras tocar tierra firme, uno a uno fueron subiendo al primer vehículo burbuja de la UME para salir directos al Aeropuerto Tenerife Sur - Reina Sofía. Allí ni siquiera tendrán que pasar controles ni compartir espacio con el resto de viajeros: entrarán casi por la puerta de atrás a la pista, donde les espera el avión que les trasladará al Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Algunos de ellos, subidos ya en la guagua, cogieron su teléfono móvil para documentar el recibimiento, pues cerca de un centenar de medios internacionales se han desplazado hasta la Isla para cubrir este atípico acontecimiento.
Habrá ampliación.
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