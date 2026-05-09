Sociedad
Victoria Federica disfruta de la ensaimada y de su novio en Mallorca
La nieta de los reyes eméritos y sobrina de Felipe VI se relaja en la isla con su actual pareja, Jorge Navalporto
La influencer Victoria Federica, nieta de los reyes eméritos y sobrina de Felipe VI, ha distrutado este sábado de una ensaimada durante su escapada a Mallorca con su actual pareja, el empresario madrileño Jorge Navalporto.
La estancia en la isla con tiempo desapacible ha sido aprovechada por los enamorados para pasear junto al mar, tal como se puede apreciar en las Stories de Instagram que ha colgado en su cuenta la hija de Elena de Borbón.
Además, Victoria Federica de Marichalar y Borbón cenó el viernes en el restaurante Sa Roqueta, en el Portitxol, un establecimiento frecuentado por la realeza y personajes populares, tal como difunte el propietario, Toni Serapio, en sus redes sociales.
Según detalla, posó "con la encantadora Victoria Federica, hija de la infanta Elena y nieta de su majestad el Rey Juan Carlos", precisamente delante de una fotografía enmarcada y firmada por el emérito, del que es admirador.
La influencer ha regresado a Mallorca tras la visita a su abuela, doña Sofía, en Semana Santa, donde asistió al tradicional concierto de Projecte Home en la Catedral, acompañada por la reina emérita, las infantas Elena y Cristina y su prima Irene Urdangarin.
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