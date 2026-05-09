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Brote vírico
Última hora del brote de Hantavirus, en directo | España afronta este fin de semana una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus
Investigan un caso sospechoso de hantavirus en Alicante y buscan a un viajero que pasó por Barcelona tras estar expuesto al virus
Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
Dos ministros y el director de la OMS, al frente del operativo
De la complejidad de la operación da cuenta que la ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo.
La operación se ha desplegado cinco días después de que esta organización pidiera a España que acogiera en Canarias al buque afectado por un brote de la variante Andes de este virus, por el que han muerto tres personas, una de las cuales sigue a bordo.
La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo pero todo apunta a que se adelante y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas, y tan pronto como amanezca, fondeará en el interior del puerto de Granadilla, donde se instalará un puesto de mando para el seguimiento del protocolo.
Dos contactos asintomáticos localizados en Cataluña
Además de esta mujer en Alicante, hay otros dos contactos asintomáticos identificados que viajaron en ese mismo avión. Una de ellas es una mujer sudafricana que estuvo una semana en Barcelona antes de volver a su país y otra mujer que vive en Cataluña.
Posible caso en Alicante
Todas las miradas estarán puestas en Tenerife, pero sin perder de vista al hospital de Alicante, a la espera del resultado este fin de semana de la PCR que se ha practicado a la mujer de 32 años ingresada por un posible contagio del virus, tras viajar en el mismo avión que la neerlandesa fallecida. Presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, y ha llegado a la habitación de la tercera planta donde está ingresada a través de un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales.
España afronta en 24 horas una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus
España afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan 14 españoles que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Moderna sube 12% en bolsa al resurgir interés en estudio temprano de vacuna de hantavirus
La empresa biotecnológica estadounidense Moderna subió en bolsa este viernes un 12% al resurgir el interés en su estudio temprano de una vacuna para los hantavirus dado el impacto mediático del brote de esa infección en el crucero MV Hondius, que ha matado a tres personas.n Moderna, conocida por su vacuna contra la covid-19 que usa tecnología mRNA, ha realizado investigaciones iniciales sobre una vacuna para los hantavirus en coordinación con el Instituto de investigación médica del Ejército de EEUU para enfermedades infecciosas, según indicó la firma ayer a Bloomberg.
La ingresada en Cataluña viajó en el vuelo Johannesburgo-Amsterdam
La mujer que ha sido ingresada en un centro hospitalario catalán para pasar una cuarentena compartió un rato en el avión del vuelo Johannesburgo-Amsterdam, con la paciente neerlandesa que acabó falleciendo tras ser desembarcada antes de que el vuelo despegara. La mujer, de mediana edad, se había intercambiado el asiento con su sobrina, que pasó a sentarse varias filas atrás. Según el Canal 24 Horas, la mujer, vecina de Barcelona, está ingresada en el Hospital Clínic. (Seguir leyendo)
Dos aviones de rescate de la UE se suman a la operativa para repatriar al pasaje del Hondius
Casi todos los países con pasajeros a bordo del crucero Hondius han ratificado el envío de aviones para repatriar a sus ciudadanos, una vez el buque arribe a Tenerife el próximo domingo, y dos aeronaves de rescate de la UE trasladarán a aquellos viajeros sin vuelo asignado.
Con esta decisión se despejan parte de las dudas surgidas en torno a la logística de la operación para repatriar a 110 pasajeros del crucero, que arribará al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona entre las 3 y las 5 de la madrugada del domingo, ha señalado en rueda de prensa este viernes el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.
Confinada en un hospital en Cataluña una mujer asintomática que tuvo contacto con la pasajera del avión que luego murió
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha identificado un nuevo contacto relacionado con el caso de hantavirus detectado tras el fallecimiento de una ciudadana neerlandesa que había viajado a bordo del crucero MV Hondius. La nueva persona identificada es una mujer residente en Cataluña que no presenta síntomas. Según la investigación epidemiológica realizada, esta persona no había sido identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos. Dado que el caso ha sido identificado por la comunidad autónoma, que ya ha iniciado las medidas correspondientes, y con el objetivo de evitar la interacción de un mayor número de personas durante un eventual traslado, se ha acordado con las autoridades sanitarias catalanas que la cuarentena se realice en las dependencias de un centro hospitalario de Cataluña.
Mónica García, Grande-Marlaska y el director de la OMS viajan a Tenerife este sábado
La ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla.
"La delegación partirá a las 18:00 horas y realizará un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos", ha informado Interior este viernes.
La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo, pero todo apunta a que se va a adelantar y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas, y tan pronto como amanezca el domingo, fondeará en el interior del puerto de Granadilla.
EEUU anuncia un vuelo para repatriar a sus nacionales del 'MV Hondius'
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado este viernes de que pondrá medios aéreos para repatriar a sus nacionales del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus en las Islas Canarias.
Un portavoz del Departamento ha confirmado en declaraciones a Europa Press que "está organizando un vuelo de repatriación para facilitar el regreso seguro de los pasajeros estadounidenses" de la embarcación afectada, una labor que está llevando a cabo "en coordinación" con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como con el Gobierno español.
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