Investigan en Londres la muerte de la mujer del dueño de Son Bunyola, Richard Branson

La muerte de la esposa de Richard Branson, el propietario del lujoso hotel Son Bunyola y la compañía Virgin, está siendo investigada en un juzgado forense de Londres.

Joan Templeman, que falleció el pasado noviembre, sufrió una caída y dos semanas después murió por un coágulo de sangre, según señaló esta semana el periódico británico The Sun.

Al parecer, como indica la información, «en una audiencia preliminar celebrada el miércoles, se informó de que Joan falleció por complicaciones derivadas de una lesión de espalda sufrida como consecuencia de una caída».

Investigación judicial

El diario detalla que a finales de año se realizará una investigación judicial completa para «examinar si se tendrían que haber recetado anticoagulantes a Joan, debido a que llevaba medias de compresión en el momento de su muerte».

La noticia cuenta que tanto Branson como su hija, Holly, asistieron a la audiencia previa del juzgado y que «no buscan culpar a nadie por la tragedia», según las palabras de ella.

«Creo que mamá recibió una excelente atención. Los médicos le salvaron la vida hace tres años, lo que nos permitió disfrutar tres años más juntos. Solo queremos ayudar a otras familias por si hay alguna lección que aprender», tal como añadió la primogénita de la familia Branson.

The Sun recuerda que en una ocasión anterior, el empresario británico reveló que «su pareja desde hace 50 años tenía antecedentes de coágulos sanguíneos desde al menos 2010".

"Contó que en 2018 Joan se despertó y descubrió que una pierna había aumentado el triple. Le recetaron warfarina y le colocaron una compresión, y le advirtieron de que continuaba en riesgo de sufrir una embolia pulmonar grave», según el publicó el periódico británico.