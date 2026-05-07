Es Fum inicia temporada con nuevo menú degustación y cenas a cuatro manos de alta cocina

Es Fum, el restaurante galardonado con una estrella Michelin y un Sol Repsol, situado en el hotel St. Regis Mardavall, reabre puertas con un nuevo menú degustación y con una propuesta de cenas a cuatro manos entre su chef, Miguel Navarro, y figuras de la alta cocina.

El restaurante inicia temporada con el menú degustación "Recorrido", reflejo de la trayectoria y experiencia profesional de Miguel Navarro, y el nuevo ciclo de cenas a cuatro manos Es Fum – Michelin Star Series, que comenzará el próximo 16 de mayo con Xavi Donnay, jefe de pastelería del restaurante galardonado con tres estrellas Michelin Lasarte y reconocido como Mejor Pastelero del Mundo en los The Best Chef Awards de 2020.

Una creación del pastelero Xavi Donnay. / .

El nuevo menú Recorrido tiene el Mediterráneo como punto de partida, pero incorpora referencias de más de cuarenta países. Ese viaje que propone Navarro comienza con unos pequeños bocados que conectan con el entorno y la identidad de Es Fum. Sigue con algunos de los platos más representativos del restaurante, como los Raviolis Shojin Ryori, el Arroz cremoso de gamba roja del Mediterráneo, la Lubina con hinojo y tamarindo o el Cordero mignonette. Y culmina con el Queso Es Fum, elaborado y ahumado en casa con leche de ovejas mallorquinas, maridado con un vino de La Gomera, tierra de origen del chef, y con un carro de chocolates artesanales.

El queso Es Fum. / Joan Valera Photography

Es Fum - Michelin Star Series

El ciclo de cenas a cuatro manos reunirá a figuras clave de la trayectoria gastronómica de Miguel Navarro. El primero será el pastelero Xavi Donnay, en una cita para 25 comensales y cuyo precio es de 195 euros por persona. Además, el maridaje supone otros 125 euros por persona.

Noticias relacionadas

El cierre dulce será uno de los grandes protagonistas de esta velada, con propuestas que fusionan técnica y evocación, como el Queso Es Fum, la Pera con almendra, miso y yuzu firmada por Xavi Donnay, y una selección de su universo Mini, con bocados como la Gianduja de sésamo negro, la Tartaleta de albaricoque y yogurt, el Choux de mango y fruta de la pasión o el Financier 100% cacao, según informan desde St. Regis Mardavall.