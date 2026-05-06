Este es el plato emblemático del chef Tomeu Caldentey que cumple 25 años
El cocinero 'llorencí' lo ha celebrado con una fiesta en su restaurante en la que ha servido 1.000 raciones
El chef llorencí Tomeu Caldentey ha celebrado los 25 años de uno de sus platos más significativos y para ello sirvió 1.000 raciones en su restaurante de sa Coma días atrás.
El cocinero organizó una Caneló Party para celebrar el cuarto de siglo del Caneló 2001, un plato que forma parte de su carta desde entonces. Durante la celebración, el pasado 3 de mayo, que fue totalmente gratuita, se sirvieron más de 1.000 canelones, una selección de embutidos, panes y tartas, en una jornada amenizada por música en directo.
“Cuando hace 25 años —apenas un año después de abrir Es Molí d'en Bou en Sant Llorenç— marchamos por primera vez nuestro Caneló 2001, poco o nada podíamos imaginar que acabaría convirtiéndose en nuestro emblema, en el plato más querido de la casa y en el más longevo de nuestra historia”, compartía Caldentey en sus redes sociales.
“Hemos cambiado de ubicación, de carta, de equipo, de nombre e incluso de categoría. Pero nunca de canelón. No sabemos si es la pasta wanton, la combinación entre los pies de cerdo y el pato, la untuosidad del foie o la textura de los boletus. Lo que sí sabemos es que, 25 años después, sigue acompañándonos en cada servicio”, ha publicado el chef.
Los ingredientes
El Canelón 2001 lleva pies de cerdo, confit de pato, foie fresco de pato, albaricoques secos, ciruelas pasas, cebolla picada, pasta wanton, sal, pimienta negra y aceite de oliva de Mallorca. El plato, además, se acompaña de una salsa de setas.
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO
- Ryanair pierde las equipaciones del Palma Futsal en su viaje a la Final Four de la Champions en Pesaro
- El tiempo en Mallorca: La Aemet avisa de chubascos y tormentas fuertes en estas zonas de la isla
- Seis heridos leves en una colisión de cinco coches en la autopista de Llucmajor
- El mejor llonguet de Mallorca se come en Lloret
- Palma tumba el diseño del futuro bar El Pesquero por su fuerte impacto visual y abre un escenario incierto con la concesión
- El Café Barroco de Palma cierra para siempre: 'El local seguirá con un nuevo proyecto