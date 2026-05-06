Este es el plato emblemático del chef Tomeu Caldentey que cumple 25 años

El chef llorencí Tomeu Caldentey ha celebrado los 25 años de uno de sus platos más significativos y para ello sirvió 1.000 raciones en su restaurante de sa Coma días atrás.

El cocinero organizó una Caneló Party para celebrar el cuarto de siglo del Caneló 2001, un plato que forma parte de su carta desde entonces. Durante la celebración, el pasado 3 de mayo, que fue totalmente gratuita, se sirvieron más de 1.000 canelones, una selección de embutidos, panes y tartas, en una jornada amenizada por música en directo.

Caneló 2001 / Tomeu Caldentey

“Cuando hace 25 años —apenas un año después de abrir Es Molí d'en Bou en Sant Llorenç— marchamos por primera vez nuestro Caneló 2001, poco o nada podíamos imaginar que acabaría convirtiéndose en nuestro emblema, en el plato más querido de la casa y en el más longevo de nuestra historia”, compartía Caldentey en sus redes sociales.

“Hemos cambiado de ubicación, de carta, de equipo, de nombre e incluso de categoría. Pero nunca de canelón. No sabemos si es la pasta wanton, la combinación entre los pies de cerdo y el pato, la untuosidad del foie o la textura de los boletus. Lo que sí sabemos es que, 25 años después, sigue acompañándonos en cada servicio”, ha publicado el chef.

Los ingredientes

El Canelón 2001 lleva pies de cerdo, confit de pato, foie fresco de pato, albaricoques secos, ciruelas pasas, cebolla picada, pasta wanton, sal, pimienta negra y aceite de oliva de Mallorca. El plato, además, se acompaña de una salsa de setas.