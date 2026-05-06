La OCU desmonta los productos anticaída: casi 600 euros al año sin hacer crecer el pelo

La caída del cabello mueve millones y muchas promesas. Champús, ampollas, lociones, sérums y complementos alimenticios llenan farmacias, perfumerías y supermercados con mensajes pensados para quienes buscan frenar la pérdida de pelo. Pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de lanzar una advertencia muy clara: estos productos pueden salir caros y, según la evidencia científica actual, no hacen crecer el cabello ni actúan como tratamiento terapéutico de la alopecia.

El dato que más llama la atención es el coste. Según la OCU, combinar un tratamiento cosmético anticaída con complementos alimenticios supone un gasto medio de 588 euros al año. Y la cifra puede dispararse por encima de los 1.000 euros anuales si se eligen los productos más caros.

Casi 600 euros al año sin efecto anticaída demostrado

El estudio de la OCU calcula que usar un tratamiento cosmético formado por champú, sérum o loción y ampollas anticaída cuesta unos 300 euros al año. A esa cantidad se sumarían otros 288 euros anuales si el consumidor añade complementos alimenticios.

En total, la factura media asciende a 588 euros al año.

La organización advierte, sin embargo, de que con la evidencia científica actual no hay ningún complemento alimenticio ni cosmético que pueda acelerar el crecimiento del cabello ni actuar como tratamiento terapéutico de la alopecia.

Lo que sí pueden hacer: que el pelo se vea mejor

La OCU no niega que algunos cosméticos puedan tener efectos visibles sobre el aspecto del cabello. Champús, lociones o ampollas pueden ayudar a que el pelo se vea más suave, se rompa menos o resulte más fácil de peinar.

La diferencia está en lo que no pueden hacer. Según la organización, estos productos no actúan sobre el folículo ni modifican el crecimiento capilar.

Entre los ingredientes habituales en este tipo de cosméticos aparecen extractos vegetales como la quina, el romero, el ginseng o la Serenoa repens, minerales como zinc, cobre o selenio, vitaminas como la biotina y otras del grupo B, aminoácidos como la arginina, la cisteína o la metionina, además de componentes muy promocionados como la cafeína o el aminexil.

Las ampollas, lo más caro del tratamiento cosmético

Dentro de los cosméticos anticaída, las ampollas son el producto más caro: cuestan de media unos 15 euros al mes. Les siguen los sérums, con unos 8 euros mensuales, y los champús, con alrededor de 7 euros al mes.

Un tratamiento que combine los tres productos ronda los 300 euros anuales. Si se opta por las marcas más caras, el coste puede alcanzar los 500 euros al año solo en cosméticos.

Complementos alimenticios: otros 288 euros al año

Los complementos alimenticios anticaída suponen, según la OCU, un gasto medio de 288 euros anuales. En los productos más caros, el coste puede superar también los 500 euros al año.

La mayoría repite fórmulas similares: biotina, zinc, selenio, cobre, hierro, vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina D, cisteína, metionina, colágeno y extractos vegetales como Serenoa repens, semillas de calabaza, té verde, ortiga, mijo o cola de caballo.

La OCU subraya que estos complementos solo tienen sentido si existe una carencia concreta de un nutriente específico. No han demostrado ser una solución general contra la caída del cabello y pueden plantear riesgos o interacciones con medicamentos, por lo que conviene consultar antes con un médico.

Tres productos, señalados por alegaciones no autorizadas

El estudio también ha revisado el etiquetado de los complementos alimenticios anticaída. La OCU recuerda que las alegaciones permitidas sobre el cabello son muy limitadas: pueden indicar que contribuyen a mantener el cabello normal cuando contienen biotina, zinc o selenio, o que ayudan a mantener la pigmentación normal del cabello si incorporan cobre.

Sin embargo, la organización ha identificado alegaciones no autorizadas o rechazadas en tres productos:

Cabellos, uñas y piel Gummies, de Santiveri; Iraltone AGA, de Cantabria Labs; y Pilexil cápsulas Anticaída Forte Max, de Lacer.

La OCU ha puesto estos casos en conocimiento de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, comunidades desde donde se distribuyen, para que verifiquen la situación, soliciten su corrección y, si procede, abran expediente sancionador.

La advertencia de la OCU al consumidor

La conclusión del informe es directa: antes de gastar cientos de euros al año en productos anticaída, conviene saber qué pueden hacer realmente.

Los cosméticos pueden mejorar el aspecto del pelo. Los complementos pueden tener sentido si existe una carencia nutricional concreta. Pero, según la OCU, ni unos ni otros han demostrado que aceleren el crecimiento del cabello ni que traten la alopecia.