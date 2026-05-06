Así se hace el “gelat bomba”: la receta tradicional mallorquina que triunfa en redes

El creador de contenido Miquel (Miquelissim), conocido por "rescatar recetas olvidadas", ha vuelto a sorprender con una elaboración que conecta directamente con la tradición de Mallorca. En esta ocasión, ha recuperado el “gelat bomba”, un helado clásico mallorquín, utilizando una antigua heladera de madera con manivela que él mismo ha limpiado y restaurado. El resultado, compartido en vídeo, ha despertado el interés de miles de usuarios, que celebran tanto la receta como el proceso artesanal.

Una máquina del siglo pasado que vuelve a la vida

Antes de ponerse manos a la obra, Miquel mostró el proceso de recuperación de la heladera, una pieza del siglo pasado, completamente manual. Tras limpiarla, ajustarla y dejarla lista para su uso, decidió estrenarla con una receta emblemática. El uso de esta máquina no es solo una cuestión estética, sino también una forma de reivindicar la cocina tradicional y los procesos de antes, donde el tiempo y la técnica marcaban la diferencia.

Para esta primera prueba, el cocinero apostó por el gelat bomba, un helado típico de la isla que destaca por su sabor suave y su base de ingredientes sencillos. La receta incluye leche, azúcar, harina de almendra, piel de limón y canela, una combinación que refleja la esencia de la repostería mallorquina.

Un resultado “excelente"

El veredicto final no dejó lugar a dudas: algunos usuarios lo calificaron directamente como “excelente” o con un claro “pintón”. Una muestra más de que, incluso en plena era digital, las recetas de siempre pueden volver a ocupar un lugar protagonista cuando se combinan con pasión, historia y creatividad.