La OMS considera que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero y de persona a persona

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho hoy que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo de persona a persona fuera del crucero en el que se declaró el brote infeccioso que ha causado tres muertes, mientras que 147 personas permanecen en la embarcación que está frente a la costa de Cabo Verde.

"Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco", ha afirmado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

"Así que nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta la cronología de los casos –los casos sospechosos que conocemos, esos seis o siete, si contamos al que se encuentra bien, a los pacientes iniciales, al primer caso y a su esposa–, es que ellos se embarcaron en Argentina" y que éstos se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí", ha señalado.

Expedición

El crucero donde ha ocurrido el brote ofrecía un viaje de expedición y varios de los participantes se dedicaban a la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre.

Por tanto, la hipótesis que privilegia la OMS es que la infección se produjo en tierra y que los infectados se unieron luego al resto de pasajeros. Van Kerkhove también ha recordado que la tripulación hizo escala en diferentes islas a lo largo de la costa de África, en algunas de las cuales hay muchos roedores. Por ello, ha comentado que "también podría haber alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos".

Rastreo de contactos

La OMS también ha indicado que se ha iniciado el rastreo de contactos de las personas que fallecieron o son sospechosas de haber contraído el hantavirus de acuerdo a los síntomas que presentan, pero ha insistido en que un contagio entre humanos solo puede darse en casos en los que ha habido una gran cercanía física.

Además, se está trabajando con las autoridades sanitarias de distintos países para ubicar a las personas que desembarcaron en distintas paradas.

El personal médico que subió al barco para evacuar a la pareja neerlandesa que falleció luego en un hospital de Sudáfrica, así como a un paciente que se encuentra en estado grave, llevó consigo equipamiento de protección que está siendo utilizado por las personas que atienden a los dos pasajeros sintomáticos que permanecen en el crucero.