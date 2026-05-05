Costas
España hace historia con 677 playas con bandera azul, 35 más que en 2025
Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101
EFE
España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 playas galardonadas, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.
Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.
La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.
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