Marlaska ensalza la vocación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reivindica lo público: "Es el pilar que cohesiona la mejor España"

"Como funcionario desde hace casi cuatro décadas, sin duda alguna, aplaudo todas las iniciativas que reivindican y reconocen lo público, porque creo firmemente que es el pilar que cohesiona y construye la mejor España". Con esa rotunda defensa de lo público ha celebrado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la celebración de la primera edición de los Premios Valor y Servicio, organizados por El Periódico de España y Prensa Ibérica. "En un momento en que con demasiada frecuencia se pone en duda el valor de lo común, debemos exhibir con más orgullo si cabe esa vocación de servicio", ha señalado.

Los Premios Valor y Servicio nacen para distinguir el desempeño de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la aportación en materia de defensa y seguridad de personas, instituciones y empresas a lo largo de 2025. En el acto también ha estado presente su compañera en el Consejo de Ministros y titular de Defensa, Margarita Robles.

Ante altos responsables de los tres ejércitos y de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, Grande-Marlaska ha subrayado la "dedicación, rigor y profesionalidad" de estos y el resto de cuerpos policiales de España. Pero "más allá de la eficacia", ha indicado que tanto en los más de siete años que lleva al frente de la cartera de Interior como en su anterior trayectoria como juez, ha podido constatar la "generosidad" con que afrontan circunstancias excepcionales. "Lo importante del día a día es el trabajo callado, pero también esa reacción en momentos de extraordinaria excepcionalidad", ha enfatizado. "Y no han sido pocos en estos años", ha añadido.

"Nuestros agentes, un referente mundial"

Entre esos episodios se ha referido a la pandemia del covid-19, fenómenos naturales extremos, situaciones derivadas del complejo contexto internacional o la organización de grandes citas internacionales, de la cumbre de la OTAN en 2022 a la de la ONU el pasado verano en Sevilla o la inminente visita del papa León XIV a España, para lo que hoy mismo se ha mantenido una reunión preparatoria y que supone, ha dicho, "un reto organizativo y de seguridad, donde los hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad demostrarán una vez más su gran desempeño y su magnífica profesionalidad".

"Nuestros agentes son, sin duda alguna, un referente mundial que también forman y asesoran a fuerzas policiales de otros países", ha recalcado.

A la entrega de premios, celebrada en la Real Fábrica de Tapices, en Madrid, han acudido los directores generales de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y la Guardia Civil, Mercedes González, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat y Berea, la Armada, almirante Antonio Piñero, y el Ejército del Aire y del Espacio, general Francisco Braco. También el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Los Premios Valor y Servicio reconocen la contribución decisiva a la defensa y protección de la seguridad nacional y el bienestar ciudadano en hasta 15 categorías distintas, desde el valor en acto de servicio hasta operaciones destacadas, la protección de la infancia y la juventud o la disrupción tecnológica en beneficio de la defensa y seguridad.