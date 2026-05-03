Con «M» de Mayo y de Mamá

Hoy me he despertado con una pregunta dando vueltas, ¿esto que vivimos es mayo o un examen sorpresa para el sistema nervioso?

Oficialmente, ha llegado el mes en el que la isla se pone de gala. Las terrazas vuelven a tener llenazo, el sol calienta lo justo para que los visitantes acaben con ese rojo gamba de Sóller, y por las calles flota una mezcla extraña entre flor de naranjo y pastilla para el polen. Lo de mayo es bonito, aunque quien sufre la dichosa astenia primaveral lo va llevando como puede.

Pero hay una protagonista que se impone esta semana. Hoy es el día de Ella, con mayúscula. Esa que adivina por un audio cómo te ha ido la mañana y encuentra lo que nadie sabe buscar.

Desde esta crónica felicitamos a todas las madres. A esas que insistían con la rebequita por si entraba el llebeig, a las que educan con un giro de cuello más eficaz que cualquier sermón y a las que todavía llaman para asegurarse de que has comido bien. Mientras nosotros andamos sin fuerzas, ellas siguen madrugando, como siempre sin pedir nada a cambio.

Así que si hoy querido lector nota la alergia o el sueño, la solución es sencilla. Llame a su madre o llévela a tomar un Vermut Rumbo donde se vea el mar y santo remedio. Sin más dilación, ahora sí, vamos con lo que ha dado esta semana en la crónica social.

Foro Tendencia Turísticas.

El Club Diario de Mallorca se llenó de caras conocidas del sector turístico, que se dieron cita en un foro para hablar, sin prisa pero sin rodeos, de hacia dónde camina la temporada y el modelo de las islas.

Entre café y conversación, los ponentes abordaron asuntos que hoy quitan el sueño a más de uno, la digitalización, la gestión de los flujos de visitantes y, sobre todo, cómo encajar la buena marcha económica con la vida diaria de quienes residen aquí todo el año.

Puso el broche Guillem Ginard, director insular de Turismo del Consell de Mallorca, que se mojó con un mensaje directo. Apostó por un turismo que aporte más y pese menos, pidió políticas valientes para que vecinos y visitantes convivan en buena sintonía y dejó claro que cuidar los recursos naturales ya no admite medias tintas.

Guía Transfer Rent.

El Teatre Mar i Terra se vistió de largo para acoger la presentación de la guía Transfer Rent 2026/2027, una propuesta inédita que llega para hacerse un hueco en la agenda del sector turístico y gastronómico balear.

Firmada por Chefs(in), nace con la idea de ir mucho más allá del clásico catálogo de servicios de movilidad. Es, ante todo, una invitación a recorrer las islas con calma, con el producto de la tierra y la alta cocina como hilo conductor.

Entre saludos y conversaciones, profesionales y autoridades coincidieron en lo mismo, la fuerza está en sumar. Las alianzas entre empresas se reivindicaron como la mejor manera de subir el listón de lo que se ofrece a quien nos visita, con los chefs de las islas haciendo de embajadores de una Mallorca que apuesta por hacer las cosas bien.

Mirar por el «Balcó».

El restaurante Es Balcó, dentro del Castillo Hotel Son Vida, ha vuelto a abrir sus puertas con nueva carta que mira directamente al Mediterráneo y al producto de proximidad. Lo que llega del puerto cada mañana y lo que da la huerta mallorquina mandan en una propuesta que reivindica la cocina de aquí.

El espacio se ha reformado por completo y el resultado es un comedor más cálido y contemporáneo, pensado para alargar la sobremesa con unas vistas que, sinceramente, lo ponen fácil.

Una de las claves de esta nueva etapa está en abrir la casa a quienes vivimos en la isla. Es Balcó no quiere ser solo un sitio de paso para los clientes del hotel, sino una mesa más en la agenda mallorquina, un lugar al que volver con calma, sin ocasiones especiales de por medio. Quedan todos invitados

Una embajada para el arte.

La galería Embassy of Art, se llenó hasta arriba para recibir la nueva muestra del artista Joan de La Pierna, que reunió a cerca de medio centenar de personas en una tarde con muy buen ambiente.

La inauguración vino acompañada de música en directo. Pier Garó se encargó de poner la banda sonora y consiguió que el espacio funcionara casi como un pequeño escenario, con la obra colgada haciendo de telón de fondo.

La propuesta del artista, con figuras potentes, color a borbotones y un trazo muy expresivo, encajó bien con el tono desenfadado que suele acompañar a las aperturas de la galería. Entre saludos, copas y conversaciones pausadas frente a los cuadros, los asistentes alargaron la velada hasta bien entrada la tarde.

Pintura, cine y compromiso.

La artista multidisciplinar Isabelle Fournet inauguró nueva exposición en Studio Gallery Mallorca, una cita esperada para quienes siguen su trayectoria entre Europa y Estados Unidos.

De origen español, con raíces francesas y suecas, Fournet acumula una carrera internacional reconocida con varios premios, entre ellos colaboraciones con la UNESCO y una instalación semipermanente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Su trabajo alterna con soltura las artes plásticas y el audiovisual, con los temas medioambientales y el desarrollo socioeconómico como hilo conductor.

En cine, ha firmado un cortometraje en 16 mm rodado en París premiado en festivales internacionales y, con apenas veinte años, una animación 3D que se llevó el Gold Award del WorldFest-Houston. Hoy vive y trabaja desde Santa María del Camí. No duden en ir a visitar la exposición.

Historia y buena conversación.

El Celler del Palacio de la Almudaina acogió una mesa redonda con motivo del 250 aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos. La cita abordó aquel capítulo desde la doble óptica económica y militar, con el marco geopolítico del siglo XVIII como telón de fondo.

La conducción del encuentro corrió a cargo del coronel Jesús Quiroga, que moderó un debate con tres voces de peso. En la mesa intervinieron Miguel Deyà, José Ignacio Aguiló y Felipe Gálvez, que fueron desgranando claves históricas con un tono ágil y muy del gusto de los asistentes.

Noticias relacionadas

La sala se llenó con una nutrida representación de la sociedad civil mallorquina, en una tarde que sirvió tanto para repasar historia como para reencontrarse entre conocidos. Las conversaciones se alargaron al término del acto, con varios corrillos comentando los detalles más curiosos de aquella alianza atlántica.