Un aficionado entra al altar con el himno del RCD Mallorca: el vídeo que ha conquistado las redes

Ni la lluvia ni el cielo encapotado pudieron empañar uno de los momentos más emotivos que se han visto recientemente en redes sociales. Un joven mallorquín ha protagonizado una entrada a su boda que no ha dejado indiferente a nadie: lo ha hecho al ritmo del himno del RCD Mallorca en versión piano acústica, acompañado de la que podría ser su madre, visiblemente emocionada. El vídeo, que acumula miles de visualizaciones, ha sido definido por su autor como “la mejor marcha nupcial”.

En las imágenes se puede ver al novio avanzando lentamente, abrazado a su acompañante, mientras ambos intentan contener las lágrimas. La música, una reinterpretación íntima del himno bermellón, aporta un tono aún más especial al momento. “Crec que ja tenc una idea per a un futur”, comenta un usuario. A pesar de que el día ha estado marcado por nubes y tiempo inestable, la pareja ha seguido adelante con sus planes sin que nada alterara el ambiente de celebración.

El mallorquinismo, presente también fuera del estadio

La elección del himno del RCD Mallorca no es casual. En un momento en el que el equipo vive una etapa de cierta estabilidad y crecimiento, el sentimiento de pertenencia se deja ver también en este tipo de gestos personales. Precisamente estos días, el conjunto bermellón atraviesa un momento de reconstrucción bajo la dirección de Martín Demichelis. Tras una dura derrota ante el Alavés, el técnico reaccionó con contundencia dentro del vestuario, exigiendo una respuesta inmediata.

Noticias relacionadas

Esa reacción se tradujo en una importante victoria en Montilivi, donde el Mallorca logró imponerse por 0-1, sumando tres puntos clave y mostrando una imagen más sólida y competitiva. Desde la llegada del técnico argentino, el equipo ha conseguido 14 puntos de 24 posibles, alejándose de las posiciones más comprometidas y recuperando sensaciones.