El supermercado con las mejores vistas de toda España está en Mallorca

Ir a hacer la compra y encontrarte con una vista al mar y a un puerto lleno de barcos no es lo habitual. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre en un supermercado de Mallorca, que se ha convertido en protagonista de un vídeo viral en redes sociales con miles de ‘me gusta’. Según los usuarios, el Mercadona de esta zona podría ser el supermercado con mejores vistas de toda España.

Un ventanal al Mediterráneo en plena compra

El establecimiento, ubicado en esta conocida pedanía de Santanyí, sorprende a quienes lo visitan por primera vez. Lejos de ser un supermercado convencional, cuenta con un gran ventanal que deja entrar luz natural y una panorámica directa al puerto y al mar. Desde su interior, los clientes pueden ver un mosaico de veleros y embarcaciones, una imagen que ha llamado especialmente la atención de turistas y residentes. No es raro, de hecho, ver a personas detenerse a hacer fotos en plena compra.

Se trata del Mercadona de Cala d'Or. El vídeo que ha popularizado este lugar recoge la reacción de una usuaria que resume el sentir general: “No me acostumbraré a esta vista nunca”. En los comentarios, muchos coinciden en señalar este supermercado como uno de los más especiales de la isla. “Lo conozco”, “Es maravilloso, lo echo de menos” o “No hay ninguna mala vista en toda la isla” son algunas de las respuestas que acumula la publicación.

El éxito del vídeo radica en ese contraste entre lo cotidiano y lo extraordinario. Hacer la compra es una rutina diaria, pero en este caso se convierte en una experiencia marcada por vistas difíciles de olvidar.