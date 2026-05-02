Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andratx Encarecimiento AmarresMalos Tratos PalmaCorrellengua AgermanatApuñalamiento Polígono Levante
instagramlinkedin

El supermercado con las mejores vistas de toda España está en Mallorca

Un vídeo con miles de ‘me gusta’ sitúa a este Mercadona como el más espectacular de la isla por su panorámica al mar

Archivo - Una tienda de Mercadona

Archivo - Una tienda de Mercadona / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Duna Márquez

Palma

Ir a hacer la compra y encontrarte con una vista al mar y a un puerto lleno de barcos no es lo habitual. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre en un supermercado de Mallorca, que se ha convertido en protagonista de un vídeo viral en redes sociales con miles de ‘me gusta’. Según los usuarios, el Mercadona de esta zona podría ser el supermercado con mejores vistas de toda España.

Un ventanal al Mediterráneo en plena compra

El establecimiento, ubicado en esta conocida pedanía de Santanyí, sorprende a quienes lo visitan por primera vez. Lejos de ser un supermercado convencional, cuenta con un gran ventanal que deja entrar luz natural y una panorámica directa al puerto y al mar. Desde su interior, los clientes pueden ver un mosaico de veleros y embarcaciones, una imagen que ha llamado especialmente la atención de turistas y residentes. No es raro, de hecho, ver a personas detenerse a hacer fotos en plena compra.

Se trata del Mercadona de Cala d'Or. El vídeo que ha popularizado este lugar recoge la reacción de una usuaria que resume el sentir general: “No me acostumbraré a esta vista nunca”. En los comentarios, muchos coinciden en señalar este supermercado como uno de los más especiales de la isla. “Lo conozco”, “Es maravilloso, lo echo de menos” o “No hay ninguna mala vista en toda la isla” son algunas de las respuestas que acumula la publicación.

Noticias relacionadas y más

El éxito del vídeo radica en ese contraste entre lo cotidiano y lo extraordinario. Hacer la compra es una rutina diaria, pero en este caso se convierte en una experiencia marcada por vistas difíciles de olvidar.

TEMAS

  • España
  • Mallorca
  • Mercadona
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents