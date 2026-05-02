Luna Ki denuncia el supuesto robo de una canción por parte de la mallorquina Ruth Empoderada

La cantante Luna Ki ha denunciado públicamente en redes sociales el supuesto uso indebido de una de sus composiciones por parte de la artista mallorquina Ruth Empoderada, conocida también como Ruth “la Peke” y exconcursante de La Casa de los Gemelos. El conflicto ha generado un intenso debate entre seguidores de ambas artistas. “No hay espacio para el odio en esto, pero tampoco voy a quedarme callada ante un robo así”, escribió Luna Ki junto a un vídeo en el que aparece interpretando al piano la canción en cuestión junto a Ruth.

Una composición compartida que acaba en conflicto

Según explica Luna Ki, el origen de todo se remonta al 11 de enero, cuando mostró a Ruth una canción titulada “Me sentí empoderada”. La artista asegura que esa composición es de su autoría y que existen pruebas que lo demuestran. El problema surge cuando, tiempo después, Ruth lanza una balada que, según Luna Ki, se basa directamente en esa creación. “Exijo respeto y que se reconozca la autoría real”, afirma.

Por su parte, Ruth ha respondido a las acusaciones asegurando que el tema fue desarrollado con ayuda de un pianista al que contrató, quien habría creado una composición propia. Sin embargo, Luna Ki rebate esta versión y sostiene que lo único que hizo ese profesional fue realizar arreglos, sin que eso implique una autoría completa de la obra. Además, afirma que no ha visto ningún contrato ni ha dado permiso para utilizar su creación.

En un vídeo publicado en TikTok, Ruth defiende su postura argumentando que la idea de la canción y las vivencias personales que la inspiran son suyas. Según explica, Luna Ki habría participado en el proceso de convertir esas experiencias en canción, pero no sería la autora principal.

Reacciones divididas entre los seguidores

Las redes sociales han reaccionado con intensidad al conflicto. Mientras algunos usuarios apoyan a Luna Ki y reclaman el reconocimiento de la autoría, otros respaldan a Ruth y consideran que la creación de una canción puede ser un proceso compartido. El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la autoría en la música, especialmente en colaboraciones informales donde no siempre existen acuerdos por escrito.