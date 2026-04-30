MODELO MIXTO
La oficina para indemnizar a víctimas de abusos de la Iglesia ha recibido ya 300 solicitudes desde que entró en funcionamiento
El Ministerio de Presidencia la puso en marcha el pasado 15 de abril
La oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, que tramita las indemnizaciones a las víctimas de pederastia, ha recibido 300 solicitudes desde el 15 de abril, fecha en la que entró en funcionamiento, han informado fuentes del Ministerio de Presidencia.
Según el protocolo firmado el pasado 30 de marzo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, y que materializa el acuerdo de enero, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones. Este nuevo modelo mixto estará vigente un año y será prorrogable a un segundo.
Pueden acudir a este sistema todas las víctimas menores de edad o con discapacidad que sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia que no pueden acudir a los tribunales porque el delito está prescrito o el victimario fallecido. La solicitud podrá presentarse por la propia persona que sufrió los hechos, conductas o comportamientos o la persona que lo represente, debidamente acreditada.
Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (Priva) podrán recurrir a este nuevo mixto entre Iglesia y Estado. Será a partir de ahora, cuando las víctimas tendrán que elegir si recurren al nuevo mecanismo o al Priva. Esta oficina ha recibido en 15 días muchas más solicitudes de reparación que las peticiones presentadas en el plan Priva desde su creación, y que contabilizó 89 en un año.
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