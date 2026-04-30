Arranca Sa Millor 2026 en Mallorca: 25 restaurantes compiten por el título de la mejor hamburguesa de Baleares
Desde el 4 de mayo, los aficionados podrán comenzar su ruta gastronómica para decidir cuál de estos establecimientos se alzará con el título
La cuenta atrás ha terminado para los amantes de la gastronomía urbana. Sa Millor 2026 arranca este lunes 4 de mayo en Mallorca, reafirmando su posición como el concurso oficial de burgers de referencia en el archipiélago. En su tercera edición, el certamen no solo regresa para medir el nivel de las cocinas de las islas, sino que lo hace con un formato renovado que promete elevar la competencia a un nuevo nivel.
Un mes de protagonismo absoluto para Mallorca
La principal novedad de este año es la división del calendario por territorios, permitiendo así que cada isla sea el centro de atención de forma exclusiva. Mallorca será la encargada de abrir fuego del 4 de mayo al 2 de junio, periodo en el que 25 establecimientos locales presentarán sus creaciones más ambiciosas.
Posteriormente, será el turno de Ibiza y Formentera, del 8 de junio al 7 de julio; y de Menorca, del 13 de julio al 10 de agosto. Además, en septiembre tendrá lugar la competición dedicada a FoodTrucks.
El público, juez y parte: 30% de la nota final
Sa Millor 2026 ha decidido otorgar un peso decisivo a quienes llenan los locales. Este año, el voto de los clientes no solo servirá para cribar a los finalistas, sino que supondrá el 30% de la puntuación definitiva que decidirá quién se lleva el título. Los comensales podrán votar a través de códigos QR tras degustar las propuestas en los propios restaurantes.
Además, el concurso lanza un reto a sus seguidores: aquellos "burger lovers" que más propuestas prueben y acrediten durante el certamen entrarán en disputa por un premio único: hamburguesas gratis durante todo el año en los locales participantes.
Creatividad y producto local: las claves del éxito
Sa Millor mantiene algunos de sus títulos más reconocidos, como la mejor burger de cada isla, la mejor burger Km0, la mejor NoMeat y la mejor burger de FoodTruck. Ade,ças, el palmarés crece este año con la incorporación de la categoría a la "Burger más original", premiando la capacidad de sorpresa de los chefs.
No obstante, el certamen mantiene su esencia fundacional: el respeto por la tierra. Aquellas recetas que apuesten por el producto local (mínimo 60% Km0) recibirán una bonificación de medio punto extra en su valoración, incentivando el uso de ingredientes de las Islas.
Los 25 participantes de Mallorca
Un total de 25 restaurantes y locales de la isla compiten este año por el trofeo. La lista oficial de participantes en Mallorca es la siguiente:
- Manduka Street Food (Sa Comuna de Lloret & Food Truck)
- Hard Rock Cafe Mallorca
- Tweeswips
- Smashdouble
- Burger Doze Campos
- BROX Kitchen & Drinks
- BABBO
- Surikata Burger
- Azuca
- TO-DO “Food & More”
- Indivisible
- Mallorca Sports Bar
- Pizzería Umami
- Tapas & Pinchos Local nº 2
- Xtrem Smash Burger
- Sa Mexicana
- Dinoburguer
- Burger Club
- Ca Sa Viuda
- The Royal Burger
- María María
- HPC Restaurante
- Bugambilia Street
- Klave Burgers
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