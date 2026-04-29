La nueva matrícula rosa que ya puedes ver en carretera: qué significa y por qué no es de la DGT

Puede llamar mucho la atención en carretera: una matrícula de color rosa, con caracteres negros y aspecto muy diferente a las placas habituales. Pero no, no se trata de una moda, de una matrícula personalizada ni de una nueva placa de la DGT para España.

Las llamadas matrículas rosas existen y ya forman parte de la normativa francesa. Desde el 1 de enero de 2026, Francia utiliza este color para identificar de forma rápida determinados vehículos con matriculación provisional, según la información oficial de France Titres, la agencia francesa encargada de los trámites de matriculación.

Qué significa una matrícula rosa

Una matrícula rosa indica que el vehículo circula con una autorización provisional en Francia. En concreto, afecta a las placas temporales de tipo WW y W garage, utilizadas en vehículos que todavía no tienen una matrícula definitiva o que están en determinadas situaciones profesionales o de trámite.

El Ministerio del Interior francés explica que esta medida busca que estos vehículos sean más fáciles de identificar en la circulación y reforzar el control contra el fraude en matriculaciones provisionales.

En qué vehículos se puede ver

Estas placas pueden aparecer, entre otros casos, en vehículos nuevos antes de recibir la matrícula definitiva, coches procedentes del extranjero pendientes de matriculación en Francia o vehículos utilizados por profesionales para pruebas en carretera. La Seguridad Vial francesa señala que también se aplican a vehículos con autorización provisional WW o W garage.

La matrícula mantiene el formato habitual, pero cambia el color: fondo rosa y caracteres negros. Además, en las placas provisionales WW figura la fecha de fin de validez, expresada en mes y año, en el lateral derecho de la placa.

Entonces, ¿puedo verla en Mallorca o en España?

Sí, podrías verla en España si circula un vehículo procedente de Francia o en tránsito. Pero conviene dejarlo claro: no es una matrícula española.

La Dirección General de Tráfico recoge distintos tipos de matrículas en España, como las ordinarias blancas, las azules para taxis y VTC, las verdes temporales, las rojas para autorizaciones temporales de empresas, las diplomáticas o las especiales. En esa clasificación oficial de la DGT no aparece una matrícula rosa española.

En España, si un vehículo necesita circular temporalmente mientras se completa una matriculación o para traslado/exportación, la DGT contempla las conocidas placas verdes.

Por qué Francia ha elegido el color rosa

El objetivo es que se vea de un vistazo. La nueva placa rosa permite a las fuerzas de seguridad identificar con mayor facilidad los vehículos que circulan con una autorización provisional y comprobar su fecha de caducidad. La reforma fue introducida por una orden publicada en noviembre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026.

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Lo que debes saber si ves una

Ver una matrícula rosa no significa que el coche sea ilegal ni que tenga una placa falsa. Lo más probable es que sea un vehículo con matriculación provisional francesa. La clave está en que no se trata de una novedad de la DGT ni de una placa que puedan solicitar los conductores españoles para sus vehículos matriculados en España.