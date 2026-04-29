Be Palma ofrece gastronomía y música en directo en el Parc de la Mar
La feria abre desde este 29 de abril hasta el próximo 3 de mayo
La feria Be Palma ha abierto sus puertas este 29 de abril en el Parc de la Mar, donde hasta el próximo 3 de mayo habrá oferta gastronómica con casetas de distintos establecimientos de comida y bebida y conciertos cada tarde y noche.
Sal & Xixa Grill, Rookie Cookie, Born Events, Pumo, Merendero Minyones, La Rosa Troupé, Freidura Mallorquina, Can Company y Mallorca Juice participan en esta feria, que hasta el próximo domingo ofrecerá distintas propuestas gastronómicas con especial protagonismo del producto local.
Horarios
La feria estará abierta este miércoles hasta las 22.00 horas; el jueves, 30 de abril, de 11.00 a 24.00 horas; el 1 de mayo, de 11.00 a 24.00 horas; el sábado, de 11.00 a 24.00 horas; y el 3 de mayo, último día, de 11.00 a 22.00 horas.
Además de comida, Be Palma contará con música en directo.
Conciertos
Miércoles, 29 de abril: Miquel Font, de 18.30 a 20.00 horas, y Stefano Munari, de 20.00 a 22.00 horas.
Jueves, 30 de abril: Miquel Font (18.00–19.30 h), Peter Manyaku (19.30–20.00 h), Carlos Mayans (20.00–22.00 h) y Juan Campos (22.00–24.00 h).
Viernes, 1 de mayo: Elías Sánchez (18.00–20.00 h), Miquel Font (20.00–22.00 h) y Antto Cabanellas i Biel Castell (22.00–24.00 h).
Sábado, 2 de mayo: Nacho Gran Reserva (18.00–20.00 h), Elías Sánchez (20.00–22.00 h) y Miquel Font (22.00–24.00 h).
Domingo, 3 de mayo: Niko Bellotto (16.00–18.00 h) y Elías Sánchez (18.00–20.00 h).
La inauguración de la feria, organizada por Agenciacom y Unisport Consulting, ha contado con la asistencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y de la regidora de Economía y Comercio, Guadalupe Ferrer.
- Vecinos de Son Gotleu, sin aparcamiento: 'Me levanto a las siete de la mañana para evitar multas
- El GOB denuncia que el cierre de la ruta senderista de s'Estalella causa un grave impacto ambiental
- Ingo Volckmann: 'Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada
- El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado
- Planes en Mallorca para el puente de mayo de 2026: música, mercados, deporte y cultura al aire libre
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
- Piden 500 euros por dormir en este 'cuartito' de una terraza en Inca: 'Es una vergüenza