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Be Palma ofrece gastronomía y música en directo en el Parc de la Mar

La feria abre desde este 29 de abril hasta el próximo 3 de mayo

Asistentes a la inauguración de la feria Be Palma.

Asistentes a la inauguración de la feria Be Palma.

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

La feria Be Palma ha abierto sus puertas este 29 de abril en el Parc de la Mar, donde hasta el próximo 3 de mayo habrá oferta gastronómica con casetas de distintos establecimientos de comida y bebida y conciertos cada tarde y noche.

Sal & Xixa Grill, Rookie Cookie, Born Events, Pumo, Merendero Minyones, La Rosa Troupé, Freidura Mallorquina, Can Company y Mallorca Juice participan en esta feria, que hasta el próximo domingo ofrecerá distintas propuestas gastronómicas con especial protagonismo del producto local.

Horarios

La feria estará abierta este miércoles hasta las 22.00 horas; el jueves, 30 de abril, de 11.00 a 24.00 horas; el 1 de mayo, de 11.00 a 24.00 horas; el sábado, de 11.00 a 24.00 horas; y el 3 de mayo, último día, de 11.00 a 22.00 horas.

Además de comida, Be Palma contará con música en directo.

Conciertos

Miércoles, 29 de abril: Miquel Font, de 18.30 a 20.00 horas, y Stefano Munari, de 20.00 a 22.00 horas.

Jueves, 30 de abril: Miquel Font (18.00–19.30 h), Peter Manyaku (19.30–20.00 h), Carlos Mayans (20.00–22.00 h) y Juan Campos (22.00–24.00 h).

Viernes, 1 de mayo: Elías Sánchez (18.00–20.00 h), Miquel Font (20.00–22.00 h) y Antto Cabanellas i Biel Castell (22.00–24.00 h).

Sábado, 2 de mayo: Nacho Gran Reserva (18.00–20.00 h), Elías Sánchez (20.00–22.00 h) y Miquel Font (22.00–24.00 h).

Domingo, 3 de mayo: Niko Bellotto (16.00–18.00 h) y Elías Sánchez (18.00–20.00 h).

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La inauguración de la feria, organizada por Agenciacom y Unisport Consulting, ha contado con la asistencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y de la regidora de Economía y Comercio, Guadalupe Ferrer.

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