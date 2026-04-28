Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública: "El suicidio no es solo salud mental, es un problema social"

El suicidio sigue siendo uno de los temas más incómodos para la sociedad. Sin embargo, el profesor Joan Carles March ha decidido romper ese silencio con ‘Más de 11 vidas’, un libro que recoge testimonios reales que buscan poner voz a quienes han vivido de cerca esta realidad. A través de entrevistas a familiares y supervivientes, March plantea una mirada humana y compleja sobre un fenómeno que, según él, “no puede explicarse con una sola causa”.

En concreto, el libro recoge 20 historias de madres, padres, hermanos y otros familiares que han sobrevivido a un intento de suicidio de alguien conocido. A ellas, se suman las reflexiones de 25 profesionales, entre los que se encuentran el psiquiatra mallorquín Oriol Lafau; y la psicóloga Xisca Morell, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes del Suicidio en Baleares. “Necesitaba aproximarme desde distintas miradas, porque el suicidio es un fenómeno social e individual al mismo tiempo”, explica el autor.

El proyecto cuenta además con el prólogo elaborado por psicólogo Miguel Guerrero, vinculado al Plan de Prevención del Suicidio en Andalucía, y la colaboración de la escritora Piedad Bonett, quien también abordó la muerte de su hijo en su propia obra.

Historias que dejan huella

Entre todos los testimonios, March reconoce que hay algunos que le marcaron especialmente. Es el caso de Carlos Soto, quien perdió a su hija siendo muy joven. “Hay personas a las que queremos ayudar, pero no se dejan ayudar”, reflexiona el profesor, recordando la dificultad de intervenir a tiempo.

También destaca la historia de Cecilia Borràs, fundadora de la primera asociación de supervivientes del suicidio en España. Tras la muerte de su hijo, pasó de no poder aceptar lo ocurrido a impulsar una red de apoyo para otras familias. “Entendió que había que trabajar para que nadie más pasara por lo mismo”, señala March.

Joan Carles March publica su nuevo libro sobre el suicidio / Joan Carles March

Otros relatos, como el de Alberto Gómez, autor del libro ‘Contra el silencio’, o el de la actriz Silvia Hernández, muestran el impacto duradero de estas pérdidas. “La huella que deja la muerte de un familiar es profunda y transforma vidas”, resume el maestro.

El libro también recoge casos donde confluyen factores como el acoso escolar, como en la historia de José Manuel López y su hija, así como experiencias de duelo que derivan en activismo. Este último es el caso de Cristina Blanco, quien tras perder a su marido, creó un espacio de apoyo para exigir cambios en el sistema.

Romper el tabú

Una de las ideas que atraviesa toda la obra es que el suicidio sigue siendo un tabú. “Hay psicólogos que apuntan que pensar en el suicidio no significa hacerlo”, afirma March. Para él, es fundamental “validar el dolor y generar espacios donde las personas puedan expresarse sin miedo a ser juzgadas”.

Asimismo, la superviviente María Quesada decidió contar al autor del libro su historia tras años de silencio y fundó la asociación ‘La niña amarilla’, centrada en comunicar sobre salud mental y suicidio. “Es un caso curioso porque cuando empezó a hablar, entendió que podía ayudar a otros”, explica March. Con este testimonio, el profesor resalta “la importancia de escuchar al que está mal”. No es menos importante que lo le ha comentado Carles Alastuey, quien habla de “la necesidad de comprensión tras una pérdida”. Por su parte, Carmen Sánchez le ha subrayado “el valor del acompañamiento profesional y los grupos de apoyo”.

Para March, uno de los grandes errores es simplificar el suicidio como consecuencia exclusiva de un trastorno mental. “Es mentira que quien se suicida lo haga solo porque está enfermo, pues hay muchos factores, ya sean laborales, familiares o sociales”, afirma. El profesor también señala la falta de recursos como una medida necesaria para prevenir el suicidio. Es por eso que defiende la necesidad de “invertir más en salud mental, en más profesionales y en más formación en prevención, incluyendo también en las empresas”.

Finalmente, March concluye que “el suicidio no es un momento aislado, sino una ola que va y viene, por lo que hay que estar atentos y acompañar”. Además, lanza una advertencia a los lectores de su obra, que resume el espíritu del libro. Y es que insiste en que “hablar puede parecer poco, pero el silencio puede llegar a matar”.