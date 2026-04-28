James Davies (Aquìara, Menorca) gana la gran final del concurso de cocina con pescado popular

La 4ª final del concurso de cocina con pescado popular, patrocinado por la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, ha reunido hoy en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears a algunos de los mejores talentos culinarios del archipiélago en un encuentro que combina gastronomía, sostenibilidad y promoción del pescado popular.

Durante el acto de bienvenida, José Luis Córcoles, director de HORECA Baleares, ha destacado que “esta 4ª final del concurso nace como un evento ideado para promocionar entre los profesionales la utilización de pescados de alto valor culinario, tradicionalmente considerados populares —y en muchos casos mal llamados pescados de descarte—, contribuyendo así a la sostenibilidad del mar balear y su ecosistema”. Asimismo, ha añadido que “los seis finalistas, representantes de cada una de las islas, son verdaderos artistas culinarios que demuestran que el uso de estos pescados en la alta cocina no solo es viable, sino también diferenciador y sostenible”.

Finalistas de la edición

Los participantes que han competido en esta final autonómica han sido los mejores clasificados en las distintas ediciones de HORECA Baleares 2026 celebradas en Mallorca, Ibiza y Menorca: Miguel Ángel Mejías Jaén – Restaurante S’Hort (Casino Mallorca); Mario Martínez – Puro Beach Illetas Ibiza; Ronny Haz – Sushi Luxury; Dídac Ortega y Juan Daniel Ruiz – Jara, The Standard Menorca; Patrick James – Pan y Vino; y James Davies – Aquìara.

Un jurado y un proyecto con visión de futuro

El jurado, compuesto por profesionales del sector gastronómico e institucional, ha valorado la técnica, la creatividad, el respeto al producto y el compromiso con la sostenibilidad.

Entre sus miembros han estado el director general de Pesca, Antoni M. Grau, y la directora gerente del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, Georgina Brunet.

La organización ha querido reconocer especialmente la labor de Koldo Royo, alma mater de los concursos gastronómicos en el ámbito HORECA y presidente de ASCAIB, por su impulso constante a iniciativas que conectan gastronomía, territorio y producto local.

Asimismo, se ha agradecido la implicación de todas las administraciones públicas y entidades colaboradoras, destacando el papel de la Conselleria como patrocinador principal, impulsando la valorización de especies locales y fomentando prácticas responsables que contribuyen a la sostenibilidad del entorno marino balear.

Ganador de la 4ª edición

El jurado ha decidido otorgar el primer premio de esta edición a James Davies – Aquìara (Menorca). Su propuesta, Una reinterpretación marina del clásico Rossini, ha destacado por su alto nivel técnico, creatividad y capacidad para reinterpretar el producto local desde una perspectiva contemporánea y sostenible.

El plato, centrado en el rubio como ingrediente principal, presenta una construcción gastronómica compleja y equilibrada, donde se trabajan todas sus dimensiones: textura, grasa, profundidad y frescor. A través de técnicas como cocciones a baja temperatura, curaciones y elaboraciones derivadas del propio pescado, el chef logra una propuesta innovadora que mantiene una fuerte conexión con la tradición culinaria.

El resultado es una experiencia gastronómica elegante y coherente que demuestra el enorme potencial del pescado popular en la alta cocina y refuerza el objetivo del certamen: dar visibilidad a productos locales sostenibles y fomentar su uso entre los profesionales del sector.

Un impulso a la sostenibilidad y al producto local

El objetivo del concurso es recuperar el valor gastronómico de especies de pescado local que siempre han formado parte de la cocina de las Illes Balears, pero que actualmente se consumen menos.

En este sentido, Antoni M. Grau ha explicado que «estos pescados populares que hoy promocionamos son especies muy abundantes en las Illes Balears que, habitualmente, ocupan niveles bajos en la cadena trófica. Por ello, su consumo permite que los pescadores puedan diversificar la oferta y reducir su esfuerzo sobre especies más explotadas, favoreciendo así el equilibrio de los ecosistemas».

Además, añadió que «iniciativas como esta contribuyen a recuperar el valor gastronómico de los pescados locales, que hasta hace poco eran de consumo habitual pero que han ido perdiendo presencia en la cocina de las Illes Balears, a pesar de ofrecer grandes posibilidades para la elaboración de platos de alta calidad».

Colaboración institucional y sectorial

La final del IV Concurso de Cocina con Pescado Popular se ha llevado a cabo con el patrocinio de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Millorquín y Peix Nostrum, con el apoyo de HORECA Baleares y la colaboración de la ASCAIB y la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB).

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Los pescados seleccionados para el certamen han sido, entre otros, el gerret, el gató, la morena, el moll de roca, el pagel, la mòllera y el sargo.