Indignación en redes por un vídeo en s'Arenal: turistas ebrios interrumpen el trabajo de unos obreros en plena calle

Un vídeo grabado en s’Arenal y difundido en redes sociales ha generado una fuerte indignación tras acumular miles de visualizaciones e interacciones. En las imágenes se puede ver a un grupo de turistas, aparentemente ebrios, interfiriendo en un trabajo de mantenimiento que unos operarios realizaban en una farola del paseo marítimo.

En el vídeo, uno de los turistas llega a sentarse junto a uno de los trabajadores y comienza a simular que está trabajando en la obra, imitando sus movimientos mientras el operario intenta continuar con su labor. A pocos centímetros, varios de sus compañeros observan la escena desde detrás de una valla amarilla de seguridad, con botellas en la mano, con actitud pasiva y jocosa, invadiendo un espacio delimitado por motivos de seguridad.

División de opiniones

Más allá de lo anecdótico, muchos usuarios han señalado el riesgo que supone acceder a una zona de obra sin autorización, tanto para los propios turistas como para los trabajadores. Además, la escena ha sido calificada como una falta de respeto hacia los operarios, que se encontraban desempeñando su trabajo en condiciones normales hasta la irrupción del grupo.

Otros usuarios, en cambio, piden no generalizar y recuerdan que se trata de comportamientos aislados dentro de un contexto turístico mucho más amplio. Hay incluso quienes llegan a criticar que los trabajos de mantenimiento no estuvieran acabados antes de empezar la temporada, conociendo el riesgo que esto suponía. En cualquier caso, el vídeo ha conseguido abrir de nuevo el debate sobre los límites del comportamiento de los turistas en espacios públicos de Mallorca y el respeto hacia quienes trabajan en ellos.