Una ciclista denuncia el trato a las deportistas femeninas en la Mallorca 312 / .

La Mallorca 312 OK Mobility, una de las pruebas cicloturistas más multitudinarias de Europa, ha vuelto a reunir a miles de participantes en la isla en una jornada marcada por el ambiente deportivo, la participación internacional y la exigencia del recorrido. Sin embargo, una ciclista ha compartido en redes sociales un vídeo en el que expone algunas dificultades vividas durante la prueba, especialmente relacionadas con la falta de infraestructuras para mujeres. “Fue un día épico y no me gustaría que esto me lo arrebatara”, comienza explicando la deportista, dejando claro que su intención no es restar valor a la experiencia global, sino visibilizar una situación concreta que considera importante mejorar.

Una experiencia marcada por la falta de aseos

En el vídeo, grabado tras cruzar la meta, la ciclista relata que uno de los principales problemas fue la escasez de baños en la salida y en la primera parada. “Hay urinarios para hombres y pueden ir donde quieran, pero en la primera parada solo había cuatro baños portátiles para mujeres y solo uno estaba abierto”, explica. Según su testimonio, la cola era tan larga que muchas participantes perdieron un tiempo valioso.

En su caso, asegura que esta situación le impidió completar uno de los recorridos largos: “No pudimos llegar a tiempo para pasar el corte de los 218km porque estábamos haciendo cola”, teniendo que abandonar la competición antes de lo esperado. "Decepciona sobre todo cuando has entrenado tan duro", añade.

La publicación ha generado numerosas reacciones, especialmente de otras ciclistas que aseguran haber vivido situaciones parecidas. Algunas explican que se vieron obligadas a hacer sus necesidades detrás de arbustos, ante la falta de alternativas. También se han compartido comparaciones con otras competiciones, donde, según comentan, existe una mayor previsión de baños y se incluyen incluso productos de higiene femenina gratuitos. Entre las propuestas, varias participantes sugieren la incorporación de urinarios adaptados para mujeres, como ya ocurre en algunos eventos deportivos, para evitar depender exclusivamente de baños portátiles.

Una crítica constructiva en una prueba de referencia

A pesar de las críticas, muchas de las reacciones coinciden en destacar el tono respetuoso y constructivo de la ciclista, que en todo momento reconoce el valor de la prueba. La Mallorca 312 sigue consolidándose como un evento de referencia, con más de 8.000 participantes, presencia de ciclistas de alto nivel y un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla.