¿Eres turista o local en Mallorca? El vídeo viral que explica cómo distinguirlos en primavera

Un vídeo publicado en TikTok por una usuaria ha abierto un curioso debate en redes sobre cómo distinguir a un turista de un mallorquín en pleno mes de abril. La pieza, que acumula miles de ‘me gusta’ y comentarios, plantea una teoría tan sencilla como reconocible: la ropa y la relación con el clima delatan rápidamente quién es de fuera y quién vive en la isla.

Según explica la creadora, mientras los visitantes ya lucen camisetas de tirantes, pantalones cortos o incluso bikini, muchos locales siguen apostando por sudaderas o chaquetas ligeras, adaptándose a una primavera que en Mallorca todavía es cambiante.

22 grados, ¿verano o “frío”?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la percepción de la temperatura. La usuaria señala que para un mallorquín, 22 grados todavía no es verano, matizando entre risas que no significa que haga "frío" como tal, sino que no es habitual ver a alguien en bañador por la calle. En cambio, para muchos turistas, esas mismas temperaturas ya invitan a tomar el sol o bañarse en la playa. Mientras los visitantes aprovechan cualquier jornada soleada de primavera para darse un baño, muchos residentes esperan hasta junio o incluso julio para considerar oficialmente inaugurada la temporada.

“Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo”

La explicación conecta con un refrán popular muy arraigado: “Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo”, que resume perfectamente la prudencia de muchos locales a la hora de cambiar de armario. Y es que abril y mayo suelen traer días de sol, pero también cambios bruscos de tiempo, lo que hace que muchos mallorquines no guarden del todo la ropa de entretiempo.