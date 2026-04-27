Planes en Mallorca para el puente de mayo de 2026: música, mercados, deporte y cultura al aire libre
La isla se llena de propuestas este fin de semana del Día del Trabajador con opciones para todos los gustos
El puente del Día del Trabajador llega cargado de planes en Mallorca, con una agenda que combina gastronomía, música, deporte, arte y ocio. Desde tardeos con tatuajes hasta mercados de producto local o conciertos al aire libre, la isla ofrece alternativas tanto para quienes buscan ambiente como para quienes prefieren desconectar.
Tardeo, música y tatuajes en Palma
Una de las propuestas más originales llega este viernes con el evento Tardeo & Tattoo en Aethos Club Palma, de 17:00 a 21:00 horas. La entrada es gratuita, aunque quienes quieran tatuarse deberán reservar previamente contactando con la artista @indiapia.tats, especializada en la técnica hand-poke. El plan se completa con música pinchada en vinilo por Marius, cócteles y un ambiente pensado para socializar.
Rata Market: diseño local y sostenible
El municipio de Andratx acoge una nueva edición del Rata Market, un mercado que apuesta por marcas locales, sostenibles y de proximidad. Se celebrará el viernes 1 y sábado 2 de mayo en el Castell de Son Mas, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita. Una opción ideal para descubrir productos únicos y apoyar a creadores de la isla.
Be Palma: sabores, artesanía y música frente a la catedral
El Parc de la Mar se convierte estos días en uno de los epicentros del ocio con Be Palma, un evento que se celebra del 29 de abril al 3 de mayo. El espacio reúne a productores locales, cocineros y artesanos, ofreciendo degustaciones, productos tradicionales y piezas de artesanía. Además, cuenta con música en directo y un ambiente pensado para todos los públicos, en un entorno privilegiado junto a la catedral.
Deporte y comunidad
Para quienes prefieren empezar el día activos, el Mio Run / Walk Club organiza una quedada el fin de semana a las 9:30 horas en Palma. La actividad es gratuita para miembros del gimnasio Mio Club y tiene un coste de 5 euros para no socios, planteándose como una forma de hacer deporte mientras se conoce gente.
Otra propuesta diferente es “Dear Me”, un plan en Radi Studios el domingo 3 de mayo a las 10:00 horas. Por 39 euros, incluye una sesión de bicicleta estática (45 minutos), una meditación guiada, un taller de escritura personal (“Carta de ti para ti”) y un brunch final. Una experiencia pensada para bajar el ritmo, reconectar y cuidarse.
Arte y fotografía con el Mallorca PhotoFest 2026
El fin de semana también trae varias inauguraciones del Mallorca PhotoFest 2026, con exposiciones en distintos puntos de la isla. Destacan propuestas como “Orquídeas y macarras” de Joan Fontcuberta en Xavier Fiol (inauguración el 2 de mayo a las 12:00), así como “Trastus - What No Longer Matters -” de Pepe Cañabate en la Casa de Cultura Can Prohens de Felanitx (a las 19:00). También se suma a este último espacio la exposición “Terra Cos” de Alexia Ishikawa, ampliando una programación centrada en la fotografía contemporánea.
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