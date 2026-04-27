Planes en Mallorca para el puente de mayo de 2026: música, mercados, deporte y cultura al aire libre

El puente del Día del Trabajador llega cargado de planes en Mallorca, con una agenda que combina gastronomía, música, deporte, arte y ocio. Desde tardeos con tatuajes hasta mercados de producto local o conciertos al aire libre, la isla ofrece alternativas tanto para quienes buscan ambiente como para quienes prefieren desconectar.

Tardeo, música y tatuajes en Palma

Una de las propuestas más originales llega este viernes con el evento Tardeo & Tattoo en Aethos Club Palma, de 17:00 a 21:00 horas. La entrada es gratuita, aunque quienes quieran tatuarse deberán reservar previamente contactando con la artista @indiapia.tats, especializada en la técnica hand-poke. El plan se completa con música pinchada en vinilo por Marius, cócteles y un ambiente pensado para socializar.

Rata Market: diseño local y sostenible

El municipio de Andratx acoge una nueva edición del Rata Market, un mercado que apuesta por marcas locales, sostenibles y de proximidad. Se celebrará el viernes 1 y sábado 2 de mayo en el Castell de Son Mas, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita. Una opción ideal para descubrir productos únicos y apoyar a creadores de la isla.

Be Palma: sabores, artesanía y música frente a la catedral

El Parc de la Mar se convierte estos días en uno de los epicentros del ocio con Be Palma, un evento que se celebra del 29 de abril al 3 de mayo. El espacio reúne a productores locales, cocineros y artesanos, ofreciendo degustaciones, productos tradicionales y piezas de artesanía. Además, cuenta con música en directo y un ambiente pensado para todos los públicos, en un entorno privilegiado junto a la catedral.

Deporte y comunidad

Para quienes prefieren empezar el día activos, el Mio Run / Walk Club organiza una quedada el fin de semana a las 9:30 horas en Palma. La actividad es gratuita para miembros del gimnasio Mio Club y tiene un coste de 5 euros para no socios, planteándose como una forma de hacer deporte mientras se conoce gente.

Otra propuesta diferente es “Dear Me”, un plan en Radi Studios el domingo 3 de mayo a las 10:00 horas. Por 39 euros, incluye una sesión de bicicleta estática (45 minutos), una meditación guiada, un taller de escritura personal (“Carta de ti para ti”) y un brunch final. Una experiencia pensada para bajar el ritmo, reconectar y cuidarse.

Arte y fotografía con el Mallorca PhotoFest 2026

El fin de semana también trae varias inauguraciones del Mallorca PhotoFest 2026, con exposiciones en distintos puntos de la isla. Destacan propuestas como “Orquídeas y macarras” de Joan Fontcuberta en Xavier Fiol (inauguración el 2 de mayo a las 12:00), así como “Trastus - What No Longer Matters -” de Pepe Cañabate en la Casa de Cultura Can Prohens de Felanitx (a las 19:00). También se suma a este último espacio la exposición “Terra Cos” de Alexia Ishikawa, ampliando una programación centrada en la fotografía contemporánea.