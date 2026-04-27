León XIV se reúne con la primera mujer jefa de la Iglesia anglicana: "Sería un escándalo si no trabajamos para superar nuestras diferencias"

La escena ha tenido algo de inédito y simbólico a partes iguales: la primera reunión entre un papa y la primera mujer que se pone al frente de la Iglesia anglicana en casi cinco siglos de historia. Ha ocurrido este lunes en el Vaticano, donde León XIV ha recibido a Sarah Mullally, arzobispa de Canterbury y máxima autoridad de esta rama del cristianismo.

Más allá de las palabras, el encuentro ha estado marcado por los gestos. El más elocuente: el rezo conjunto de ambos líderes, una imagen de normalidad que hasta hace poco habría resultado difícil de imaginar, entre otras razones por la distancia doctrinal en asuntos como la ordenación de mujeres sacerdotes.

El evento en sí ha sido histórico. De hecho, los papas y los jefes de la Iglesia anglicana se reúnen desde 1966, cuando Pablo VI y Michael Ramsey se citaron por primera vez, algo que este año cumple seis décadas. Desde entonces se ha ido normalizando que los dos líderes se reúnan puntualmente para abordar cuestiones religiosas y sociales, aunque nunca antes la imagen había estado protagonizada por una mujer.

Escándalo

En este contexto, León XIV ha querido subrayar la urgencia de la unidad entre los cristianos en un contexto internacional especialmente convulso. "Sería un escándalo no seguir trabajando para superar nuestras diferencias, por muy irreconciliables que parezcan", ha afirmado. Y ha añadido: "Nuestro mundo sufriente necesita urgentemente la paz de Cristo" y las divisiones entre los cristianos solo "debilitan nuestra capacidad de actuar con eficacia".

Aun así, el Pontífice, de nacionalidad peruano-estadounidense, también ha reconocido las dificultades del camino ecuménico. "Ciertamente, ha sido complejo –ha afirmado–. Aunque se ha avanzado en cuestiones históricamente divisivas, en las últimas décadas han surgido nuevos problemas que dificultan discernir el camino hacia la comunión plena".

En esa misma línea, ha admitido que la Comunión Anglicana afronta tensiones similares, pero asimismo ha advertido contra el desaliento. "No debemos permitir que estos desafíos nos impidan aprovechar todas las oportunidades para proclamar juntos a Cristo", ha manifestado.

Primer viaje

Mullally, por su parte, eligió Roma como destino de su primer viaje al extranjero tras su nombramiento el mes pasado, un hecho en sí mismo cargado de intención. En su intervención, apeló a la "claridad" en tiempos de incertidumbre. "Ante la violencia inhumana, la profunda división y el rápido cambio social, debemos contar una historia más esperanzadora: que toda vida humana tiene un valor infinito porque somos hijos preciosos de Dios; que la familia humana está llamada a vivir como hermanas y hermanos", ha asegurado.

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La arzobispa ha insistido además en la necesidad de una acción conjunta: "Debemos trabajar por el bien común, construyendo siempre puentes y nunca muros, recordando que los más pobres están más cerca del corazón de Dios". Un mensaje que llega pocos días después de que instara a los anglicanos a alzar la voz contra las injusticias y las guerras, en un clima de creciente tensión política internacional y de ataques de Donald Trump, el presidente estadounidense, contra el Papa.