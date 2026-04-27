Esta es la mejor tapa con aceite de Mallorca

Un tomate relleno de Oli de Mallorca y su helado, elaborado por la cocinera Daniela Reigosa, del equipo de Aromata, se ha alzado con el título de la mejor tapa del concurso Oleotapa que se ha celebrado en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.

El segundo clasificado de esta edición, la número 12 de este certamen, ha sido Pablo Izquierdo (Dos Trazos) con Oliva en metamorfosis, mientras que el tercer puesto lo ha logrado Néstor Salvatierra (que en breve se unirá al equipo de Pepe Vieira Restaurante) con una tapa llamada Una primavera en Mallorca.

Concurso de tapas de la Denominación de Origen Oli de Mallorca / Manu Mielniezuk

La primera mujer en ganar este certamen

Como ganadora, Daniela Reigosa, que se convierte en la primera mujer que se hace con el primer premio desde la primera edición de este concurso en 2013, ha recibido 250 euros en bonos de compra en el Mercat de l’Olivar y un lote Gran Selección de Oli de Mallorca, así como un pase de congresista para la edición de 2027 de Madrid Fusion con billetes de avión y alojamiento.

Los cuatro finalistas han presentado sus platos a un jurado integrado por el Premi Ciutat de Palma Caty Juan de Corral de Gastronomía y chef ejecutivo del restaurante Qanat, José Cortés; el presidente de la Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics José Maria Natta; el miembro de la junta directiva del Mercat de l’Olivar, Christian Félix Bustos; los profesores de l’EHIB, José María Calonge y Marcos Martínez; y Lucas Català, representando al Consell Regulador de la DO Oli de Mallorca.

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El concurso organizado por la DO Oli de Mallorca ha contado con la colaboración del Mercat de l’Olivar, la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears y el apoyo de fondos FEADER (Fogaiba, cofinanciación de la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).