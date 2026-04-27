Mallorca: el destino más buscado por los españoles para este puente de mayo de 2026

Mallorca se posiciona como uno de los destinos más buscados por los españoles para el puente de mayo, confirmando su atractivo en plena temporada media. Según datos del buscador de viajes KAYAK, la capital balear ocupa el primer puesto del ranking nacional, con un precio medio de unos 130 euros por vuelo de ida y vuelta, y un crecimiento del 15% en las búsquedas respecto al año pasado.

El estudio señala que las búsquedas de vuelos a destinos domésticos han aumentado un 14%, mientras que el alquiler de coches también registra una subida del 6%, lo que evidencia que los viajeros españoles apuestan cada vez más por destinos cercanos. En este contexto, Palma no solo lidera el ranking, sino que se consolida como una de las ciudades con mayor proyección dentro del turismo nacional, solo superada en crecimiento por Sevilla.

Viajar a Mallorca, más asequible que en 2025

A pesar del aumento de la demanda, los precios se mantienen competitivos e incluso a la baja. Según KAYAK, los vuelos nacionales son de media un 4% más baratos que el año pasado, mientras que el alquiler de coches desciende un 5%. Además, otros destinos insulares como Ibiza han registrado caídas de hasta el 35% en el precio de los vuelos.

Palma no solo lidera en popularidad, sino que también se cuela entre los destinos más asequibles del país, ocupando el sexto puesto en el ranking de ciudades más baratas para este puente. Con precios que rondan los 130 euros, se sitúa por detrás de ciudades como Bilbao o Madrid, pero por delante de otros destinos turísticos tradicionales.