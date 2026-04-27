Un gesto en pleno vuelo a Mallorca desata el debate sobre las conductas incívicas de los pasajeros
El creador Aitortilla comparte una escena que incomodó a varios viajeros en un trayecto de Ryanair desde Madrid
El creador de contenido Aitortilla ha compartido en redes sociales una situación vivida durante un vuelo entre Madrid y Mallorca. En el vídeo, denuncia el comportamiento de un pasajero que decidió quitarse los zapatos en pleno trayecto, provocando incomodidad entre quienes viajaban a su alrededor. Según explica, la escena no solo llamaba la atención por la imagen, sino también por el olor, algo que le afectó durante buena parte del vuelo.
Una escena incómoda en pleno vuelo
En las imágenes difundidas, el pasajero aparece con los pies descalzos, en una actitud que no pasó desapercibida. Aunque no se trata de una infracción clara en todos los casos, este tipo de comportamientos suele generar molestias, especialmente en trayectos donde el espacio es reducido y la convivencia es inevitable.
Un problema más habitual de lo que parece
Situaciones similares ya han sido denunciadas en otras ocasiones. En 2025, una pasajera británica relató cómo, en un vuelo también de Ryanair, tuvo que soportar un olor persistente procedente de los pies descalzos de otro viajero, que incluso invadían su espacio bajo el asiento. El caso se hizo viral tras compartir imágenes del momento.
Más allá de este tipo de escenas, en los últimos meses se han conocido otros episodios relacionados con el comportamiento de pasajeros, desde fumar en el avión hasta invadir el espacio personal de otros viajeros. Incluso figuras conocidas, como una integrante de Destiny’s Child, han denunciado públicamente situaciones similares, como encontrarse un pie descalzo apoyado en su asiento durante un vuelo.
Medidas de las aerolíneas
Ante estos casos, algunas compañías han comenzado a tomar medidas. Ryanair, por ejemplo, contempla sanciones económicas de hasta 500 euros en situaciones de mal comportamiento grave. Otras aerolíneas han ido más allá, planteando normas más estrictas sobre la vestimenta o la actitud a bordo. Spirit Airlines tuvo que aplicar un código de vestimenta más estricto después de incidentes que involucraron atuendos inapropiados. Las reglas incluían impedir el embarque a pasajeros descalzos o que lleven ropa con palabras obscenas o insultos impresos.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
- Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación
- Colocan carteles y alambres en protesta por las excursiones a la playa de es Carbó
- Julio Velasco, coordinador de trasplantes en Son Espases: «No olvidaré nunca el sufrimiento de las familias en la pandemia de la covid, fue muy duro»
- Trabajadores sociales denuncian presiones políticas ante el proceso de regularización de migrantes en Baleares
- Largas colas en la inauguración de 99cheesecake en Palma
- Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'