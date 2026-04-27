Un gesto en pleno vuelo a Mallorca desata el debate sobre las conductas incívicas de los pasajeros

El creador de contenido Aitortilla ha compartido en redes sociales una situación vivida durante un vuelo entre Madrid y Mallorca. En el vídeo, denuncia el comportamiento de un pasajero que decidió quitarse los zapatos en pleno trayecto, provocando incomodidad entre quienes viajaban a su alrededor. Según explica, la escena no solo llamaba la atención por la imagen, sino también por el olor, algo que le afectó durante buena parte del vuelo.

Una escena incómoda en pleno vuelo

En las imágenes difundidas, el pasajero aparece con los pies descalzos, en una actitud que no pasó desapercibida. Aunque no se trata de una infracción clara en todos los casos, este tipo de comportamientos suele generar molestias, especialmente en trayectos donde el espacio es reducido y la convivencia es inevitable.

Un problema más habitual de lo que parece

Situaciones similares ya han sido denunciadas en otras ocasiones. En 2025, una pasajera británica relató cómo, en un vuelo también de Ryanair, tuvo que soportar un olor persistente procedente de los pies descalzos de otro viajero, que incluso invadían su espacio bajo el asiento. El caso se hizo viral tras compartir imágenes del momento.

Más allá de este tipo de escenas, en los últimos meses se han conocido otros episodios relacionados con el comportamiento de pasajeros, desde fumar en el avión hasta invadir el espacio personal de otros viajeros. Incluso figuras conocidas, como una integrante de Destiny’s Child, han denunciado públicamente situaciones similares, como encontrarse un pie descalzo apoyado en su asiento durante un vuelo.

Medidas de las aerolíneas

Ante estos casos, algunas compañías han comenzado a tomar medidas. Ryanair, por ejemplo, contempla sanciones económicas de hasta 500 euros en situaciones de mal comportamiento grave. Otras aerolíneas han ido más allá, planteando normas más estrictas sobre la vestimenta o la actitud a bordo. Spirit Airlines tuvo que aplicar un código de vestimenta más estricto después de incidentes que involucraron atuendos inapropiados. Las reglas incluían impedir el embarque a pasajeros descalzos o que lleven ropa con palabras obscenas o insultos impresos.