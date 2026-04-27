El error de la DGT que podría anular tu multa por la baliza V16: aviso urgente para los conductores de Baleares

¿Has recibido una notificación por no llevar la nueva baliza V16 conectada o por usar un dispositivo no certificado? Antes de pagar para beneficiarte del descuento del 50%, conviene revisar la denuncia: un error en los datos, en la identificación del vehículo o en la validez del dispositivo puede servir para presentar alegaciones.

Desde el 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia han sido sustituidos por la baliza V16 conectada como dispositivo obligatorio para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera. En Baleares, donde miles de conductores circulan a diario por vías como la Ma-20, la Ma-13, la Ma-15 o las principales carreteras de Menorca, Ibiza y Formentera, esta nueva obligación afecta especialmente a quienes sufren una avería, un accidente o una parada de emergencia.

Sin embargo, si llega una sanción, no siempre conviene pagar de forma automática. La DGT permite presentar alegaciones cuando el conductor no está conforme con la denuncia. Eso sí, la decisión debe tomarse dentro del plazo legal y sabiendo que pagar con descuento y recurrir son opciones incompatibles.

El 'truco' de los 20 días: ¿pagar o recurrir?

El conductor dispone de 20 días naturales desde el día siguiente a la notificación para elegir entre dos caminos: pagar la multa con reducción o presentar alegaciones.

Si se opta por el pago voluntario, la sanción se reduce en un 50%. En una multa de 80 euros, por ejemplo, el importe quedaría en 40 euros. Pero ese pago implica aceptar la infracción y renunciar a presentar alegaciones.

Si se decide recurrir, el conductor pierde el derecho al descuento. En caso de que las alegaciones sean rechazadas, deberá abonar el 100% de la sanción.

Por eso, antes de sacar la tarjeta, conviene revisar bien la notificación y comprobar si existen errores relevantes o pruebas que puedan respaldar la versión del conductor.

Los puntos que debes revisar en la multa

Antes de dar por perdida la sanción, es recomendable leer con calma la denuncia. Un error en determinados datos puede servir para presentar alegaciones.

Estos son los aspectos principales que conviene comprobar:

Datos del vehículo: revisa que la matrícula , la marca y el modelo coinciden correctamente. Un error relevante en la identificación puede ser un argumento para recurrir.

revisa que la , la marca y el modelo coinciden correctamente. Un error relevante en la identificación puede ser un argumento para recurrir. Hechos denunciados: la descripción debe ajustarse a lo ocurrido durante la avería, accidente o inmovilización del vehículo.

la descripción debe ajustarse a lo ocurrido durante la avería, accidente o inmovilización del vehículo. Organismo sancionador: no todas las multas proceden de la DGT. En zonas urbanas de Palma , Ibiza , Maó u otros municipios, la sanción puede depender del ayuntamiento correspondiente.

no todas las multas proceden de la DGT. En zonas urbanas de , , u otros municipios, la sanción puede depender del ayuntamiento correspondiente. Tipo de vehículo: la obligatoriedad de la V16 conectada no afecta de la misma forma a todos los vehículos. En el caso de las motocicletas, la DGT recomienda su uso, pero no es obligatorio.

la obligatoriedad de la no afecta de la misma forma a todos los vehículos. En el caso de las motocicletas, la DGT recomienda su uso, pero no es obligatorio. Dispositivo utilizado: no sirve cualquier luz de emergencia. La baliza debe ser una V16 conectada y certificada.

¿Tu baliza V16 es realmente válida?

Uno de los puntos más importantes es comprobar si la baliza cumple la normativa. La DGT recuerda que la única baliza válida debe ser conectada, estar certificada y figurar en la lista oficial de marcas y modelos autorizados.

Estos dispositivos están homologados por centros autorizados como IDIADA o LCOE. Por eso, antes de aceptar una sanción, conviene verificar si el modelo utilizado aparece en el listado oficial.

Si el conductor dispone de una baliza certificada y aun así ha sido sancionado por usar un dispositivo supuestamente no válido, puede aportar documentación para reforzar sus alegaciones. Entre las pruebas útiles figuran:

Justificante de compra.

Ficha técnica del producto.

Fotografías del dispositivo.

Imagen del número de serie o identificación de la baliza.

Captura o referencia del modelo en la lista oficial de la DGT.

Tener una baliza homologada no garantiza automáticamente que la sanción quede anulada, pero sí puede ser un argumento relevante si la denuncia contiene errores o si el agente consideró que el dispositivo no era válido.

No basta con llevar una luz: debe ser conectada

La nueva normativa no permite sustituir los triángulos por cualquier señal luminosa. La baliza V16 debe contar con conectividad y enviar la posición del vehículo inmovilizado al sistema correspondiente cuando se activa.

Esta función permite advertir de la presencia de un vehículo detenido en la vía sin que el conductor tenga que bajarse del coche para colocar los triángulos, reduciendo así el riesgo de atropello en carreteras, autopistas y autovías.

Por eso, llevar una baliza antigua o una luz no conectada puede no ser suficiente para evitar una sanción.

El bulo del rastreo permanente:

Uno de los rumores más repetidos sobre la baliza V16 conectada es que sirve para rastrear continuamente al conductor. La DGT ha aclarado que esto no es así.

El dispositivo solo comunica la posición del vehículo inmovilizado cuando se activa en caso de emergencia. No envía datos personales ni información identificativa del conductor, como la matrícula.

Por tanto, alegar una supuesta vigilancia permanente no es un argumento sólido para recurrir una sanción. Si se presentan alegaciones, lo recomendable es centrarse en errores concretos de la denuncia, la identificación del vehículo, el organismo sancionador o la certificación del dispositivo.

Cuidado con las falsas multas por email

La DGT también ha advertido de campañas de fraude relacionadas con falsas multas. Si recibes un supuesto aviso de sanción por correo electrónico ordinario, desconfía.

Tráfico no notifica multas por email convencional. Las vías oficiales son la notificación postal, la Dirección Electrónica Vial (DEV) si el conductor está dado de alta, o los tablones oficiales cuando no se ha podido practicar la notificación.

Por seguridad, no conviene pinchar en enlaces sospechosos ni introducir datos bancarios fuera de los canales oficiales. Si hay dudas, lo mejor es consultar directamente los canales oficiales de la DGT o de la administración que figure en la notificación.

Cómo presentar alegaciones si no estás conforme

Si tras revisar la sanción decides recurrir, las alegaciones deben dirigirse siempre al organismo sancionador que aparece en la notificación. Si la multa procede de la DGT, el trámite puede hacerse a través de su Sede Electrónica, mediante Cl@ve o certificado digital. También existen otras vías, como el correo postal o la presentación presencial en una Jefatura u Oficina de Tráfico.

Si la sanción la ha impuesto un ayuntamiento, el recurso deberá tramitarse ante esa administración municipal, no ante la DGT.

Antes de presentar el escrito, conviene asegurarse de incluir: