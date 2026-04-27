“Me daba miedo ir sola”: una ciclista comparte su primera ruta por la Serra de Tramuntana

Una joven ciclista ha compartido en redes sociales su primera experiencia rodando sola por carretera en Mallorca, un reto personal que ha despertado la atención de muchos usuarios por su mezcla de miedo, superación y emoción. “Soy ciclista desde hace un mes, me daba miedo ir sola por carretera”, confiesa al inicio del vídeo, donde decide enfrentarse a uno de los entornos más exigentes y espectaculares de la isla: la Serra de Tramuntana.

Según explica, completó un circuito de 64 kilómetros con un total de 1.146 metros de desnivel positivo, en un tiempo de 2 horas y 53 minutos. La ruta comenzó en la zona de la UIB en dirección a Esporles, para después continuar entre Valldemossa y Deià, dos de los tramos más conocidos por los amantes del ciclismo en la isla. Durante el trayecto, la joven se cruzó con numerosos ciclistas, algunos de ellos mucho más experimentados.

Entre el cansancio y la motivación

El vídeo muestra de forma espontánea las emociones que vivió durante la ruta. “Qué nervios”, dice en los primeros kilómetros, antes de dejarse llevar por el paisaje: “Es tan bonito”. Sin embargo, el esfuerzo no tarda en hacerse notar. “Me he cansado mucho”, reconoce, en un recorrido donde las pendientes exigen un alto nivel físico. En uno de los momentos, relata cómo otros ciclistas la adelantaban con aparente facilidad: “Me acaban de adelantar unos señores que parece que no estaban haciendo nada de esfuerzo y yo estoy a punto de vomitar el bocata”.

Pese a la dureza, la experiencia también tuvo momentos de conexión con otros deportistas. En algunos tramos, la joven llegó a incorporarse a un pelotón. Además, al entrar en uno de los pueblos del recorrido, no pudo evitar mostrar su entusiasmo: “Estoy entrando en el segundo pueblo, uno de los más bonitos de Mallorca”.

Superar el miedo como mensaje final

El vídeo concluye con una reflexión: “Esta es tu señal para que hagas las cosas que te dan miedo”. Entre el cansancio y la satisfacción, la joven define su aventura como “brutal, increíble”, dejando claro que, pese a las dificultades, repetiría la experiencia.