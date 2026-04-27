Un año después del apagón: Mallorca revive la desconexión con un picnic sin móviles en Palma

Mallorca conmemorará el primer aniversario del apagón que dejó sin luz, cobertura e internet a gran parte de España durante un día con una propuesta distinta a lo habitual: un picnic informal y multitudinario sin móviles en pleno centro de Palma. La iniciativa, impulsada por el colectivo Encuentros Conecta, busca recuperar el espíritu de desconexión que marcó aquella jornada, pero esta vez de forma voluntaria. Bajo el lema #ApagónYCuentaNueva, el evento invita a los asistentes a hacer una pausa tecnológica y centrarse en lo esencial: compartir tiempo con otras personas.

La cita tendrá lugar este martes, 28 de abril a partir de las 18:00 horas, en el Parc de la Mar, junto a la escultura de Ben Jakober. La propuesta es sencilla: acudir con toalla, comida, juegos o amigos, y dejar a un lado cualquier elemento que rompa la atmósfera tranquila del encuentro. De hecho, la organización pide expresamente evitar altavoces, con el objetivo de mantener un ambiente relajado y favorecer la conversación.

El objetivo del evento va más allá de un simple picnic. “Vamos a hacer como si la tecnología no existiese durante un ratito”, explican desde la organización. Además de dejar los móviles a un lado, también se anima a los participantes a no hablar de trabajo. La idea es generar un espacio donde conocer gente nueva y compartir sin distracciones.

El recuerdo de un día sin conexión

El evento toma como referencia el apagón que hace un año dejó a gran parte del país sin electricidad, internet ni cobertura móvil, alterando por completo la rutina de millones de personas. Aquella situación obligó a muchos a redescubrir formas de ocio, transporte y comunicación más analógicas, algo que ahora se quiere recuperar, aunque sea por unas horas.