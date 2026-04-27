Bizum se prepara para cambiar la forma de pagar en España. El sistema de pagos instantáneos, que durante años se ha utilizado sobre todo para enviar dinero entre amigos y familiares, dará en mayo un salto clave: permitirá pagar también en tiendas físicas.

La fecha marcada es el 18 de mayo. A partir de ese día, los primeros clientes podrán usar Bizum para abonar sus compras en comercios presenciales, aunque el despliegue será progresivo y no llegará al mismo tiempo a todos los bancos.

Qué bancos estrenarán el pago con Bizum en tiendas

En una primera fase, el nuevo sistema estará disponible para clientes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. Más adelante se sumarán los usuarios del resto de entidades, aunque todavía no se ha concretado una fecha definitiva para la implantación general.

El cambio supone una nueva etapa para Bizum, que nació como una herramienta pensada para saldar pequeñas cantidades entre particulares y que terminó convirtiéndose en una de las formas de pago más populares en España. La expresión “te hago un bizum” resume bien hasta qué punto se ha integrado en el día a día.

Adiós a sacar la tarjeta: Bizum permitirá pagar en tiendas físicas desde el 18 de mayo / -

Cómo se pagará con Bizum en una tienda física

El funcionamiento será parecido al de una tarjeta digital. Los usuarios podrán pagar desde la aplicación de su banco o mediante Bizum Pay, una versión específica que se integrará en el monedero del móvil.

Para completar la compra, bastará con acercar el teléfono al datáfono, igual que ocurre con los pagos contactless. La operación se realizará mediante tecnología NFC, por lo que el cliente no tendrá que introducir datos adicionales ni hacer una transferencia manual en el momento de pagar.

Qué cambia para clientes y comercios

La principal novedad es que el dinero se transferirá de forma instantánea desde la cuenta del cliente a la del establecimiento. Para el usuario, la experiencia será similar a pagar con el móvil, pero utilizando Bizum como sistema de pago.

Imagen de archivo del uso de Bizum. / EUROPA PRESS

Para los comercios, el movimiento también puede ser relevante. Bancos y establecimientos buscan reducir su dependencia de intermediarios internacionales como Visa o Mastercard, aunque el servicio no será gratuito para los negocios. Los establecimientos tendrán que asumir una comisión, previsiblemente inferior a la de los sistemas tradicionales.

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Con este paso, Bizum entra de lleno en los pagos presenciales y se coloca como una alternativa a las tarjetas en bares, supermercados, tiendas y otros comercios físicos. El cambio no será inmediato para todos los usuarios, pero marca el inicio de una nueva fase en la forma de pagar en España.