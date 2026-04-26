Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de abril de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de abril de 2026 es: 19, 21, 24, 40 y 54, siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Son Simonet se pone en marcha: una gran grúa impulsa las obras de 200 pisos y adosados en el antiguo cuartel de Palma
- La veterana librería Llibres Colom busca relevo que la mantenga 'viva
- Taller de observación solar en Palma: «Si puedes ver el eclipse en Mallorca desde casa, no te desplaces»
- Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'
- El Consell de Mallorca aumenta de tres a cinco años el requisito de residencia legal para optar a las ayudas sociales por la guerra de Irán
- Alertan del riesgo de derrumbe del muro de Villa Dragan, en el Paseo Marítimo de Palma
- Alberto Martín, consultor de inversiones hoteleras: «En Mallorca se han vendido hoteles a más de un millón de euros por habitación»