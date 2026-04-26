Entre lunares y libros

Queridos lectores, bienvenidos un domingo más a esta esquina donde tratamos de fingir que llegamos enteros al fin de semana, mientras el cuerpo lleva días pidiendo el finiquito.

Si alguien aún cree que aquí se vive entre arena y siesta, lamento desmontar el mito. El cartel oficial de estos días debería rezar algo así como «dormir, esa palabra que ya no entendemos». La isla ha decidido que el descanso está sobrevalorado y nos ha metido en un bucle festivo digno de tesis doctoral.

Por un lado, la Feria de Abril, con sus lunares hipnóticos y ese rebujito traicionero que convierte a cualquier vecino en bailaor consumado. He visto a hombres que jamás movieron un pie marcarse pataítas dignas de tablao, entre olés y rondas que nadie sabe quién pidió.

Y como aquí el aburrimiento no cotiza, Sant Jordi se ha solapado con el sarao. Resultado, un delicioso desorden de mantones enredados en puestos de libros, rosas a medio marchitar y poesía leída con los pies aún marcando compás. Pura escena almodovariana.

Aquí seguimos, con ojeras de mapa antiguo y sonrisa de oreja a oreja, al pie del cañón para contarles, como cada semana, todo lo que ha dado de sí vuestra crónica social favorita.

Tres miradas al arte de hoy

La Fundación Pilar i Joan Miró vuelve a mover el tablero cultural de la isla con tres exposiciones que conviven ahora en sus salas. Carlos Bunga firma New life after fire, una propuesta de arquitecturas frágiles levantadas con cartón y pintura. Jean Marie del Moral aporta Horta Picasso – Miró Mont-roig, un ensayo fotográfico que traza puentes entre ambos maestros y sus paisajes catalanes. Claudio Zulian completa el trío con la pieza audiovisual La montagna incantata.

La novedad va más allá de las paredes. Dos casas centenarias, Embotits La Luna y Licors Moyà, se incorporan al círculo de mecenas a través de donaciones en especie para actos institucionales. Un gesto que entrelaza la vanguardia mironiana con los oficios que han perfumado la despensa mallorquina durante generaciones.

‘Pez Negro’

El Club Diario de Mallorca acogió una de esas veladas que dejan buen sabor de boca. Jorge Dezcallar, diplomático, exdirector del CNI y escritor de raza, presentó Pez Negro, su última novela, en una conversación tan amena como reveladora junto a la periodista Elka Dimitrova.

La trama, ambientada entre Marruecos y España, teje con pulso firme el yihadismo y la geopolítica mediterránea en un thriller donde la experiencia vital del autor se convierte en el mejor aval. Porque pocas personas saben lo que Dezcallar sabe, y eso se nota en cada página.

El público disfrutó de un encuentro cercano, sin artificios, donde la literatura y la realidad se rozaron con la elegante incomodidad que solo los buenos libros provocan.

En busca del ‘look’ de la temporada

Porto Pi volvió a vestirse de gala con la cuarta edición de La Invitada Perfecta, el pop-up que se ha convertido en cita obligada para quienes buscan el look ideal de cara a bodas, bautizos, comuniones y graduaciones. La propuesta llegó esta vez con un guiño a las futuras novias, con la firma The White Showroom que permitía probar y llevarse el vestido al momento, toda una novedad para el evento.

Por el espacio desfilaron nombres como Shabama, Carlos Delgado, Tania Presa, Monomi, Ritcoshop y The Archive Concept, acompañados de la ya habitual complicidad de Perfumerías Tintín. Más de un centenar de mujeres se dejaron caer durante los dos días de apertura, entre probadores, risas y consejos cruzados, confirmando que la caza del conjunto perfecto también tiene su pequeño ritual de placer compartido.

‘Llorando Lobos’

Llorenç Garrit firma un libro delicado y valiente, de esos que se abren despacio y se cierran con la sensación de haber mirado hacia dentro. En Llorando Lobos, el artista propone un paseo por las contradicciones que nos habitan, ese pulso constante entre lo que mostramos y lo que callamos, entre la piel firme y la grieta que asoma cuando nadie mira.

Sus formas asimétricas, cargadas de color, funcionan casi como pequeños espejos rotos en los que cada lector termina reconociéndose. Hay en estas páginas una invitación tierna a preguntarnos qué máscara llevamos puesta hoy y cuál dejamos guardada en el cajón.

La presentación corrió a cargo de Xisco Barceló, que estuvo acompañado por Pato Conde y María Mesquida. Ambos desgranaron con el público la riqueza de la obra, en una charla cercana donde la emoción terminó imponiéndose al análisis.

Resetearse

Cuidarse también se conversa, y de eso sabe mucho Antonella Granados. Su proyecto RESET B acaba de dar el primer paso en la Biblioteca Can Salas, escenario elegido para lo que promete ser una cita mensual dedicada a la salud emocional y al bienestar en sentido amplio.

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La sesión inaugural contó con la presencia de la terapeuta emocional y life coach Rocío Mesa, que conversó con los asistentes sobre esos temas que hoy sacuden a la sociedad, desde la gestión de las emociones hasta la búsqueda del equilibrio personal. Lo hizo con un tono próximo, sin artificios, y con ese pulso práctico que permite salir del encuentro con herramientas bajo el brazo para aplicar en el día a día.