Largas colas en la inauguración de 99cheesecake en Palma

Largas colas este sábado en Palma por la inauguración de 99Cheesecake, local famoso por vender tartas de queso por menos de 1 euro y que ahora desembarca en Mallorca, concretamente en la calle Sindicat de Palma.

La apertura llega tras meses de insistencia por parte de seguidores en redes sociales, que han pedido de forma recurrente la llegada de la cadena a la isla.

Hace apenas una semana la marca compartía un video en redes sociales anunciado la apertura de una nueva tienda y, aun sin desvelar la ubicación donde se encontraría la nueva tienda, todo apuntaba a que sería en Mallorca. Finalmente, hace tres días 99Cheesecake hizo oficial a través de su cuenta de Instagram su apertura para el sábado 25 de abril en la calle Sindicat de Palma a las 12 horas de la mañana.

La expectación fue máxima y numerosos mallorquines acudieron a la inauguración, lo que provocó largas colas de clientes que esperaban poder probar sus populares tartas de queso.