Selvatge prepara el nuevo menú de verano y apuesta por una nueva imagen

El restaurante Selvatge acaba de presentar su nueva imagen. El motivo es que esté en consonancia con la cocina que prepara su chef, Àlex Pardo, y el servicio que se ofrece, encabezado por Óscar Alba.

La imagen, creada por AgenciaCom, remite al enclave en el que se encuentra esta casa de comidas, en Selva, situada en la Serra de Tramuntana, a través de una tipografía simple y a la vez elegante. Esperança Pou, responsable y propietaria del restaurante, remarca que ofrecen una cocina coherente, vinculada a Mallorca, a su empresa familiar (AgroMallorca), que tiene el tomate de ramellet por bandera, con una propuesta coherente, equilibrada y, a la vez, cercana.

Tatin de tomate con almíbar de tomillo y helado de queso. / B. Font

Por su parte, el cocinero catalán Àlex Pardo explica que está trabajando en el menú de verano, que se presentará el mes de junio, que estará vinculado al mar, que se podrá disfrutar en formato de carta o como degustación. "Tenemos claro que el menú de degustación empezará con un trampantojo de tomate acompañado de algas y que terminará con una versión de tarta tatin de tomate confitado en almíbar de 'farigola' y helado de queso de cabra porque las pruebas están encandilando a quienes lo están probando". También comenta que trabaja en una crema fría de remolacha y 'escamerlà' y en otro que combina la carrillera de 'tonyina' con porc negre.

El restaurante cuenta con una terraza agradable y una propuesta de vinos en la que el elaborado en la isla tiene buena parte del protagonismo.