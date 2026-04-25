Cuina amb memòria
Croquetes d’espinacs, ous i tonyina
Es poden menjar soles, juntament amb patates fregides, amb una ensalada verda o bé acompanyar altres fritades variades, així com calamars arrebossats
Palma
Sovint es fan les croquetes amb sobrants de carn, peix o verdures. Amb una beixamel i arrebossades amb ou batut i galeta capolada o pa ratllat, resulten una bocinada que sempre és mengívola. Com és de suposar, un plat que tengui com a base una salsa beixamel, és d’origen francès, una fórmula que ben aviat adoptaren nombroses cuines d’Europa i Amèrica. En realitat, croqueta ve del francès croquette, derivada del verb croquer (cruixir). En comptes de llet, sovint s’utilitza un brou consistent. Els bons cuiners recomanen fregir-les amb oli abundant, que no sigui gaire fred ni excessivament calent.
Ingredients
- 2 manats d’espinacs
- 2 llaunes (petites) de tonyina
- 4 ous bullits
- Una ceba
- Farina
- Llet
- oli o saïm
- Pa ratllat, sal
- Pebre bo
- Nou moscada
Preparació
- Donarem un bull molt curt als espinacs, gairebé una escaldada. Els escolarem i reservarem.
- Quan la ceba sigui daurada o transparent, cuita lentament, hi afegirem una bona cullerada de farina (la mateixa quantitat que de mantega, uns 80 o 100 g). Aquesta seria la proporció tant de mantega com de farina per un litre de llet. Si en fem més o menys quantitat, cercaríem la proporció.
- Anirem afegint, poc a poc, la llet i millor si està prèviament encalentida. Ho mesclarem bé, malavejant que no quedi cap grum.
- Tot seguit hi agregarem els espinacs ben esbocinats, la tonyina en conserva també esmicolada i els ous bullits tallats molt finets.
- Quan aquesta massa estigui ben lligada l’assaonarem amb sal, pebre bo i un polset de nou moscada.
- Quan estigui tot ben mesclat i assaonat, posarem la massa dins un recipient pla i deixarem que es refredi completament i qualli una mica.
- Hores després, o l’endemà, amb l’ajuda d’una cullera, agafarem una porció de pasta, li donarem forma oblonga (més llarga que ampla) amb les mans i les passarem per pa ratllat i ou batut.
- Fregirem les croquetes dins oli calent.
