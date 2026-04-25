DIONÍS A TAULA
Una beguda per connectar el present amb el passat (i 2)
Múlsum Sa Fonera; Mandràgora Hidromel
Com dèiem la setmana passada, ja podeu tastar la nova edició del múlsum Sa Fonera, elaborat per Mandragora Hidromel.
Marina Artigues explica que la història d’aquesta beguda que barreja mel i raïm es pot situar amb bastant precisió: «Hi ha constància del múlsum des de l’època de la República romana, entre els segles III i I aC. Diversos autors romans en parlen, com ara Marc Porci Cató, al segle II aC, descriu preparacions de vi amb mel, i més endavant Apici, al receptari De re coquinaria, del segle I dC, inclou receptes de múlsum com a beguda habitual». Segons la documentació, es bevia principalment com a aperitiu abans dels àpats (per obrir la gana). També podia tenir un cert valor ritual o medicinal».
També és interessant el que explica Luci Juni Moderat Columel·la (s. I dC), nascut a Gades, Hispània, l’actual Cadis. «A la seva obra De re rustica, —explica Artigues— hi descriu diferents maneres d’elaborar begudes amb mel, i inclou preparacions similars al múlsum i també hidromel. Columel·la explica com la mel es podia mesclar amb most o vi recent per obtenir una beguda dolça i aromàtica, i fins i tot detalla proporcions i processos de conservació. Gràcies a autors com Columel·la, sabem que aquestes begudes no sols eren habituals, sinó que formaven part del coneixement tècnic i agrícola romà, amb una forta presència també a Hispània. Això reforça la idea que el múlsum no era una curiositat puntual, sinó una beguda ben integrada en la vida quotidiana i gastronòmica del món romà».
El múlsum Sa Fonera està elaborat amb vi de Mallorca, concretament amb raïm de la varietat merlot de Son Pere Jaia (Campos), del vinater Damià Rius Vallespir. «Som molt amics amb en Damià i, alhora, el seu raïm ens permet mantenir l’aposta pel producte de proximitat i la qualitat per donar valor al territori i a les persones que el fan possible. Pel que fa a la mel, prové de diversos apiaris: el principal és el nostre, atès que som apicultors, i està situat entre Artà i Capdepera, a la finca de sa Mesquida de Dalt, i també comptam amb mel d’altres apicultors», explica Artigues. Per elaborar-lo, comenta que fan un procés artesanal bastant complex, atès que la maquinària és rudimentària i tot es fa com es preparava antigament. «El fet més complicat, sense cap dubte, és el càlcul de proporcions de mel i raïm; nosaltres premsam el raïm i en treim un most que es mescla amb la mel. A continuació, es deixa fermentar, posteriorment es filtra i es deixa madurar dins l’envàs», puntualitza.
L’etiqueta és obra de Miquel Jaume, conegut perquè és autor de còmics com ara Terror talaiòtic, Germanies i L’Àguila i el compàs.
En resum, el múlsum de Mandragora ens permet tenir la sort de gaudir dels plaers dels clàssics en el temps actual.
