El aceite mallorquín Olíric se posiciona entre los mejores del mundo
La marca de Can Torres ha sido reconocida en los premios Evooleum con la mejor puntuación en la categoría de pequeñas producciones
El aceite de Mallorca Olíric se ha situado entre los mejores del mundo tras la puntuación obtenida en los Evooleum Awards.
La marca de aceite de oliva virgen extra Olíric está producida por Can Torres Agroeco S.L., y ha sido reconocida en los prestigiosos Evooleum Awards con la mejor puntuación dentro de la categoría de pequeñas producciones (menos de 2.500 litros anuales).
Este reconocimiento sitúa a Olíric entre los proyectos más destacados del panorama isleño, poniendo en valor un modelo de producción basado en la calidad extrema, la limitación de volumen y el respeto por el territorio, destacan desde esta empresa.
El aceite presentado, Olíric Koroneiki, ha obtenido una puntuación de 94/100, una calificación que refleja su alto nivel organoléptico y el rigor en todo el proceso productivo. Este resultado refuerza la apuesta de la marca por una producción cuidada al por menor, con cosechas tempranas, extracción en frío y una clara orientación hacia el segmento premium.
Desde Olíric consideran que este reconocimiento "no sólo premia un producto, sino una manera de hacer: producir menos, pero mejor, con identidad y compromiso con el entorno".
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