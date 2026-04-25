La Acadèmia del Clima ha celebrado una jornada de intercambio y reparación de ropa en el Día Mundial de la Moda Sostenible

La Acadèmia del Clima ha celebrado este sábado, 25 de abril, una jornada de intercambio y reparación de ropa en el Estudi General Lul·lià con motivo del Día Mundial de la Moda Sostenible.

Un momento del taller de reparación de ropa. / Acadèmia del Clima

El objetivo de esta jornada ha sido el de fomentar la reutilización, reducir residuos y promover modelos de consumo más responsables, según ha informado la Acadèmia del Clima, que ha añadido que estos talleres de intercambio y reparación de ropa, organizados por Amics de la Terra, permitirán a los participantes renovar su armario de manera sostenible.

Cada uno de los asistentes podían llevar hasta diez prendas en buen estado y limpias, así como complementos y pequeños objetos, que han sido revisados por la organización para garantizar que estaban en buenas condiciones. Por cada pieza u objeto, se recibía un cupón para elegir otras piezas en el showroom.

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Además del intercambio, también se ha llevado a cabo un taller de reparación de ropa para alargar la vida útil de las piezas. En este caso, los participantes han llevado prendas que quisieran reparar y expertas de Es Calaix les han enseñado las técnicas más adecuadas para su arreglo y mantenimiento.