La Acadèmia del Clima ha celebrado una jornada de intercambio y reparación de ropa en el Día Mundial de la Moda Sostenible
Amics de la Terra ha organizado los talleres en el Estudi General Lul·lià de Palma
La Acadèmia del Clima ha celebrado este sábado, 25 de abril, una jornada de intercambio y reparación de ropa en el Estudi General Lul·lià con motivo del Día Mundial de la Moda Sostenible.
El objetivo de esta jornada ha sido el de fomentar la reutilización, reducir residuos y promover modelos de consumo más responsables, según ha informado la Acadèmia del Clima, que ha añadido que estos talleres de intercambio y reparación de ropa, organizados por Amics de la Terra, permitirán a los participantes renovar su armario de manera sostenible.
Cada uno de los asistentes podían llevar hasta diez prendas en buen estado y limpias, así como complementos y pequeños objetos, que han sido revisados por la organización para garantizar que estaban en buenas condiciones. Por cada pieza u objeto, se recibía un cupón para elegir otras piezas en el showroom.
Además del intercambio, también se ha llevado a cabo un taller de reparación de ropa para alargar la vida útil de las piezas. En este caso, los participantes han llevado prendas que quisieran reparar y expertas de Es Calaix les han enseñado las técnicas más adecuadas para su arreglo y mantenimiento.
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