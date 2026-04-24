Multas por la baliza V16: los puntos clave de la denuncia que debes revisar antes de pagar

Desde el pasado 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada sustituye definitivamente a los triángulos como dispositivo para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera. Sin embargo, si has recibido una multa, el procedimiento sancionador permite presentar alegaciones cuando el conductor no está de acuerdo con la denuncia.

Antes de renunciar al descuento por pronto pago, conviene revisar con detalle la notificación y comprobar si existen errores relevantes o pruebas que puedan respaldar tu versión.

Errores en la identificación: un motivo de alegación

No todas las denuncias contienen la misma información ni todos los casos son iguales. Antes de pagar, conviene comprobar que la denuncia identifica correctamente el vehículo, los hechos denunciados y el organismo sancionador.

Estos son los puntos principales que debes revisar:

Datos del vehículo: un error relevante en la matrícula o en la identificación del vehículo puede ser un argumento para presentar alegaciones.

un error relevante en la matrícula o en la identificación del vehículo puede ser un argumento para presentar alegaciones. Vehículos exentos: la V16 conectada es obligatoria para turismos, furgonetas, camiones y otros vehículos recogidos por la normativa. Si la sanción se ha emitido a una motocicleta , conviene alegarlo: la DGT especifica que para estos vehículos su uso es aconsejable, pero no obligatorio.

la es obligatoria para turismos, furgonetas, camiones y otros vehículos recogidos por la normativa. Si la sanción se ha emitido a una , conviene alegarlo: la DGT especifica que para estos vehículos su uso es aconsejable, pero no obligatorio. Hechos denunciados: si la descripción de lo ocurrido no se ajusta a la realidad de la parada, avería o inmovilización, el conductor tiene derecho a aportar pruebas, como fotografías, documentos o cualquier elemento que respalde su versión.

¿Tu baliza es realmente válida? Comprueba la certificación

Uno de los aspectos que conviene revisar es si el dispositivo cumple con la normativa de conectividad y certificación. No vale cualquier luz de emergencia: la baliza debe ser una V16 conectada y certificada.

Antes de aceptar la sanción, comprueba si tu modelo figura en la lista oficial de marcas y modelos certificados por la DGT, homologados por centros autorizados como IDIADA o LCOE.

Importante: si dispones de un dispositivo certificado y aun así has sido multado, adjuntar el justificante de compra, la ficha técnica del producto o una fotografía donde se aprecie la identificación del dispositivo puede reforzar tus alegaciones.

La decisión clave: recurso o descuento del 50%

La decisión de recurrir no debe tomarse a la ligera. Según recoge la Sede Electrónica de la DGT, el conductor dispone de 20 días naturales desde el día siguiente a la notificación para presentar alegaciones o pagar con reducción, pero ambas opciones son incompatibles.

Pago voluntario: permite abonar la sanción con una reducción del 50%. En una multa de 80 euros, supondría pagar 40 euros. Eso sí, pagar con descuento implica aceptar la infracción y renunciar a presentar alegaciones.

Presentar alegaciones: si decides recurrir dentro de ese mismo plazo de 20 días naturales, pierdes el derecho al descuento. Si las alegaciones son desestimadas, deberás abonar el 100% de la sanción.

Por tanto, solo conviene iniciar el proceso si existen argumentos de peso, errores relevantes en la notificación o pruebas documentales que respalden tu versión.

No te geolocalizan: la DGT desmiente los bulos

Un argumento que no servirá para anular una multa es el de la supuesta vigilancia permanente. La DGT ha aclarado que la baliza V16 no rastrea al conductor.

El dispositivo solo transmite la posición del vehículo inmovilizado cuando se activa y no envía datos personales ni información del vehículo, como la matrícula. Por eso, alegar una supuesta vigilancia constante no tiene base para recurrir una sanción por no llevar la baliza obligatoria.

Pasos para presentar tus alegaciones

Si tras revisar el expediente decides seguir adelante, puedes presentar alegaciones a través de los canales oficiales. En el caso de una sanción de la DGT, el trámite puede realizarse de forma digital mediante la Sede Electrónica, con Cl@ve o certificado digital.

También existen otras vías oficiales, como el correo postal o la presentación presencial en una Jefatura u Oficina de Tráfico.

Antes de enviar el escrito, revisa estos puntos:

Número de expediente: es imprescindible incluirlo. Lo encontrarás en la cabecera de la notificación.

es imprescindible incluirlo. Lo encontrarás en la cabecera de la notificación. Datos personales y del vehículo: deben figurar correctamente en el escrito.

deben figurar correctamente en el escrito. Motivo de la alegación: explica de forma clara por qué no estás conforme con la denuncia.

explica de forma clara por qué no estás conforme con la denuncia. Pruebas: aporta documentos, fotografías, justificantes de compra, ficha técnica de la baliza o cualquier elemento que respalde tu versión.

¿Quién te ha multado?

Es muy importnte que verifiques qué administración ha impuesto la sanción. Puede ser la DGT, una comunidad autónoma con competencias en tráfico o un ayuntamiento.

Las alegaciones deben dirigirse siempre al organismo sancionador que aparece en la notificación. Si la multa procede de un ayuntamiento, el trámite deberá realizarse ante esa administración, no ante la DGT.

Cuidado con las falsas multas por email

Si recibes una supuesta multa por correo electrónico ordinario, desconfía. La DGT ha advertido de que no notifica multas por email.

Las vías oficiales son la notificación postal, la Dirección Electrónica Vial si estás dado de alta, o los tablones oficiales cuando no se ha podido practicar la notificación. Por seguridad, no pinches en enlaces sospechosos ni introduzcas datos bancarios fuera de los canales oficiales.