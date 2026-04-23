Qué es el matcha, la bebida de moda que gana terreno al café: lista de cafeterías en Mallorca dónde probarlo

El matcha se ha convertido en una de las bebidas más populares del momento en Mallorca, especialmente entre los más jóvenes, que lo ven como una alternativa más saludable al café. En el último año, su presencia se ha multiplicado en el centro de Palma y otras zonas de la isla, donde cada vez es más habitual ver a paseantes con un vaso transparente en el que se mezclan tonos verdes, blancos y otros colores.

Esta estética, que varía dependiendo del sirope de fruta que elijas, ha contribuido a su éxito en redes sociales como Instagram, donde muchos usuarios comparten imágenes de sus bebidas tras entrenar o pasear por la ciudad.

Qué es el matcha y por qué está de moda

El matcha es un tipo de té verde japonés que se elabora moliendo la hoja entera hasta obtener un polvo ultrafino, lo que permite aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales. Según expertos en nutrición, contiene hasta 137 veces más antioxidantes que el té verde convencional gracias a las catequinas, además de una alta concentración de L-teanina, un compuesto que ayuda a reducir el estrés y mejorar la concentración.

Por eso, muchos lo definen como un “espresso zen”, ya que aporta energía de forma más sostenida y sin los picos de nerviosismo asociados al café.

Dónde tomar matcha en Palma

Estos son algunos de los locales del centro de Palma donde ya es habitual encontrar matcha en diferentes versiones:

Crave

Mi Manera Specialty Coffee

CAFÉSPHÈRE Specialty Coffee

Matcha & Coffee by Mama Carmen's

Snow Islans

Lili's Brunch

Nano Coffee Lab

Mistral Coffee House

Rapha Mallorca

DOME

BOCALTO Palma

A Matcha A Day

Mocaro

Mariola's Bakery

BACAN Specialty Coffee

Papayas Coffee & Brunch

FLUFFY

La Malquerida Palma

MAGÍ Coffee Bar

MENUT Cafè

OLULA CAFÉ

Brunchit

Antojos Mallorca

El Perrito

La Molienda Arxiduc

Solo Santa Catalina

SAMA PALMA

Otros rincones de la isla donde probarlo

Fuera de Palma, el matcha también ha llegado a otros puntos de la isla, consolidando su expansión. Algunos de los lugares donde se puede encontrar son Roseta Valldemossa, Earth Core Gallery, Store and Matcha Bar en Sóller, Coccum Specialty Coffee & Brunch en Sóller, Your Choice Specialty Coffee en Artà, Sis Market Café en Alaró, Soma Café en Inca, Micelio Coffee & Brunch en Alcúdia y Malloria Alcudia.