Qué es el matcha, la bebida de moda que gana terreno al café: lista de cafeterías en Mallorca dónde probarlo
El té verde japonés se impone entre los jóvenes por sus propiedades y su estética en redes
El matcha se ha convertido en una de las bebidas más populares del momento en Mallorca, especialmente entre los más jóvenes, que lo ven como una alternativa más saludable al café. En el último año, su presencia se ha multiplicado en el centro de Palma y otras zonas de la isla, donde cada vez es más habitual ver a paseantes con un vaso transparente en el que se mezclan tonos verdes, blancos y otros colores.
Esta estética, que varía dependiendo del sirope de fruta que elijas, ha contribuido a su éxito en redes sociales como Instagram, donde muchos usuarios comparten imágenes de sus bebidas tras entrenar o pasear por la ciudad.
Qué es el matcha y por qué está de moda
El matcha es un tipo de té verde japonés que se elabora moliendo la hoja entera hasta obtener un polvo ultrafino, lo que permite aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales. Según expertos en nutrición, contiene hasta 137 veces más antioxidantes que el té verde convencional gracias a las catequinas, además de una alta concentración de L-teanina, un compuesto que ayuda a reducir el estrés y mejorar la concentración.
Por eso, muchos lo definen como un “espresso zen”, ya que aporta energía de forma más sostenida y sin los picos de nerviosismo asociados al café.
Dónde tomar matcha en Palma
Estos son algunos de los locales del centro de Palma donde ya es habitual encontrar matcha en diferentes versiones:
- Crave
- Mi Manera Specialty Coffee
- CAFÉSPHÈRE Specialty Coffee
- Matcha & Coffee by Mama Carmen's
- Snow Islans
- Lili's Brunch
- Nano Coffee Lab
- Mistral Coffee House
- Rapha Mallorca
- DOME
- BOCALTO Palma
- A Matcha A Day
- Mocaro
- Mariola's Bakery
- BACAN Specialty Coffee
- Papayas Coffee & Brunch
- FLUFFY
- La Malquerida Palma
- MAGÍ Coffee Bar
- MENUT Cafè
- OLULA CAFÉ
- Brunchit
- Antojos Mallorca
- El Perrito
- La Molienda Arxiduc
- Solo Santa Catalina
- SAMA PALMA
Otros rincones de la isla donde probarlo
Fuera de Palma, el matcha también ha llegado a otros puntos de la isla, consolidando su expansión. Algunos de los lugares donde se puede encontrar son Roseta Valldemossa, Earth Core Gallery, Store and Matcha Bar en Sóller, Coccum Specialty Coffee & Brunch en Sóller, Your Choice Specialty Coffee en Artà, Sis Market Café en Alaró, Soma Café en Inca, Micelio Coffee & Brunch en Alcúdia y Malloria Alcudia.
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