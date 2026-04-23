Una cadena de supermercados en Mallorca mantendrá el precio fijo de más de 300 productos de la cesta básica

En Mallorca, una conocida cadena de distribución pone en marcha una nueva iniciativa en el ámbito del consumo con el objetivo de ofrecer a sus clientes mayor estabilidad y transparencia, mediante el mantenimiento de un precio fijo en 300 productos de alimentación de la cesta básica durante 90 días. Bajo el lema “garantizamos la calidad a un precio fijo”, la compañía implantará esta estrategia a partir de este jueves 23 de abril.

El proyecto está concebido para facilitar a las familias la planificación de la compra diaria, aportando mayor estabilidad y previsibilidad del gasto en un contexto marcado por la evolución de los precios.

Una estrategia para estabilizar la cesta de la compra

La iniciativa consiste en mantener el precio fijo de más de 300 productos de la cesta diaria durante un periodo de 90 días, garantizando en todo momento el compromiso de calidad que caracteriza a la compañía. Finalizado cada periodo, las referencias se renovarán, de manera que nuevos productos de consumo habitual pasen a formar parte de esta selección, consolidando así una acción pensada para mantenerse en el tiempo.

La medida se aplicará en los establecimientos de El Corte Inglés, así como en sus enseñas de alimentación como Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, que trasladarán esta política a sus lineales en la isla.

Dentro de esta selección estarán representados productos de todas las categorías de gran consumo (frutas, verduras, carnes o pescados), tanto de marca propia como de marcas de fabricante, con una presencia destacada de más de 60 productos frescos.

Productos básicos y consumo cotidiano

En esta propuesta se incluyen alimentos y artículos básicos del día a día como pollo, lubina, leche o aceite de oliva, además de otros productos habituales como manzanas, patatas, legumbres, pasta, arroz o conservas. También se incorporan artículos no alimentarios como pañales o productos de limpieza, ampliando el alcance de la cesta básica.

Gracias a esta iniciativa, los clientes podrán realizar una compra de productos habituales a un precio de venta fijo, sin variaciones ni sorpresas, reforzando la planificación y el control del gasto familiar. Los productos adheridos estarán claramente identificados en los puntos de venta mediante señalización específica en los lineales y espacios destacados en sala. La cartelería contará con un código de color diferenciador: verde en Supermercado El Corte Inglés, azul en Hipercor y rojo en Supercor, facilitando así su rápida identificación por parte de los clientes.

Esta estrategia convivirá con el resto de las políticas comerciales habituales de la compañía, que mantendrá sus promociones, bonificaciones y descuentos, reafirmando su compromiso con una oferta competitiva y de calidad en todas sus enseñas de alimentación.