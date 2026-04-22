Thorsten Bender, dos estrellas Michelin, cocina mano a mano con Javier López

El restaurante Es Fanals ha acogido una velada culinaria a cuatro manos en la que se ha unido el talento de los cocineros Javier López y Thorsten Bender.

López, que es el responsable de la propuesta más gastronómica del hotel Jumeirah Mallorca, acogió en el restaurante Es Fanals a Bender, que es el propietario del restaurante Sein, premiado con dos estrellas Michelin y ubicado en la ciudad de Karlsrude (Alemania).

Tartaleta de algarroba con pera caramelizada en vainilla / B. Font

La cita se celebró este pasado martes, 21 de abril, por la noche y permitió degustar el buen hacer de ambos cocineros. Bender es un enamorado de Mallorca y desde 2019 visita la isla regularmente ya que, confiesa, es su espacio de inspiración. Su relación con Mallorca va más allá, ya que cuenta con producto mallorquín para elaborar platos de Sein y en su otra casa de comidas, Bistro Margarete, un establecimiento que destaca por una buena relación calidad-precio, según la guía gastronómica Michelin.

Rodaballo al vapor con 'beurre blanc de flor de taronger'. / B. Font

La propuesta culinaria del tándem López y Bender resultó ser refrescante y apetecible. Se maridó con vinos mallorquines, como AVA negre Selecció 2022, Caramel·let (dulce de Son Crespí), así como el champán Grand Vintage Rosé de Moët & Chandon o el vibrante Riesling Hube, elaborado en Francia. Algunos de los platos que se prepararon para la ocasión fueron el bocado de carabinero con cacahuete; la tartaleta de lomo curado de cabra y espuma de queso de cabra; el rodaballo servido en beurre blanc de flor de taronger, con guisante lágrima; y la tartaleta de algarroba con pera caramelizada en vainilla, entre otros.

El evento permite mostrar la cocina de Javier López y, también, acercar el talento a los mallorquines figuras destacadas en la cocina de ámbito internacional, com ha ocurrido en ocasiones anteriores con la participación de Viki Geunes, Andrea Migliaccio y, en esta ocasión, Thorsten Bender.