Tu coche podría no ser compatible con la baliza V-16: el aviso de la DGT para este abril

La obligatoriedad de la baliza V-16 conectada, en vigor desde el pasado 1 de enero de 2026, ha traído consigo un dilema técnico que miles de conductores están descubriendo este mes: su coche no es "amigo" de los imanes. Aunque la DGT establece que el dispositivo debe colocarse en la parte más alta posible para garantizar la visibilidad, los materiales de los vehículos modernos, como el aluminio o el cristal. están complicando un gesto que parecía sencillo.

El reto de la estabilidad en techos panorámicos o de aluminio

La normativa técnica de la Dirección General de Tráfico es estricta: para que la señalización sea válida, el dispositivo debe permanecer estable sobre una superficie plana. El problema surge con el auge de los techos íntegros de cristal y las carrocerías de aluminio (comunes en modelos eléctricos y de gama alta), materiales no ferromagnéticos que impiden que la base magnética de la mayoría de las balizas se adhiera.

Al no quedar fijada, la baliza podría caerse por el viento o la vibración de otros vehículos, comprometiendo la seguridad y la correcta señalización del incidente.

La solución oficial: la puerta del conductor

Ante esta dificultad , la DGT contempla una alternativa clara en su manual de uso. Si por la arquitectura del vehículo no es posible acceder al techo o colocarla sobre él, la baliza debe fijarse en la puerta del conductor.

Gracias a su imán, el dispositivo puede anclarse a la parte metálica del lateral del coche. Esta ubicación permite que la señal sea visible para el resto de usuarios y cumple con el objetivo principal de la ley: que el conductor pueda señalizar la avería en cuestión de segundos sin tener que bajar del vehículo ni caminar por la calzada.

Privacidad y datos: ¿qué sabe la DGT de ti?

Con la consolidación de este sistema en 2026, la DGT ha insistido en aclarar el funcionamiento de la plataforma DGT 3.0 para frenar la desinformación:

Activación manual: La baliza no rastrea tus rutas. Solo envía la ubicación exacta en el momento en que tú la enciendes tras una incidencia.

La baliza no rastrea tus rutas. Solo envía la ubicación exacta en el momento en que tú la enciendes tras una incidencia. Sin datos personales: El sistema solo transmite un código de incidencia y la posición geográfica. No informa sobre la velocidad, la matrícula ni la identidad del conductor.

El sistema solo transmite un código de incidencia y la posición geográfica. No informa sobre la velocidad, la matrícula ni la identidad del conductor. Red de alerta: Esa ubicación se comparte con navegadores, aplicaciones de movilidad y paneles de mensaje variable para avisar en tiempo real a otros conductores de que hay un vehículo detenido más adelante.

No olvides revisar la fecha de caducidad

Un detalle fundamental que todo conductor debe verificar este abril es la vigencia de su dispositivo. La ley exige que la conectividad esté incluida por un periodo mínimo de 12 años. Según la normativa oficial, la fecha de fin de servicio debe figurar de forma obligatoria tanto en el envase como en el propio dispositivo. Comprobar este dato es vital para asegurar que, en caso de emergencia, la baliza enviará la señal de socorro correctamente.