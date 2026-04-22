Una ciclista chilena rumbo a la Mallorca 312 vive un caótico inicio de viaje antes de competir

La participación en la Mallorca 312 de una creadora de contenido chilena ha comenzado con una serie de contratiempos que ha compartido en sus redes sociales. La joven, que se presenta como Simona, ha documentado todo su viaje hasta la isla, donde tiene previsto disputar una de las pruebas ciclistas más esperadas del calendario deportivo balear.

Según relata, su llegada estuvo marcada por varios pasos administrativos desde el inicio. Primero, tuvieron que pasar por la aduana para firmar unos papeles y hacer unas entrevistas, según explica en uno de sus vídeos. A partir de ahí comenzaron los primeros problemas, especialmente relacionados con el transporte de su bicicleta, considerada equipaje especial.

Uno de los momentos más tensos del viaje llegó al gestionar el equipaje. “No hay nadie que nos ayude en el sector del equipaje sobredimensionado”, relata. Ante esta situación, tuvieron que solicitar ayuda específica: “Mandaron a buscar a alguien del personal de Iberia”, añade. Este tipo de incidencias es habitual entre deportistas que viajan con material voluminoso.

Más allá de los problemas logísticos, Simona también vivió una situación curiosa cuando fue confundida con una menor de edad.

Un reto de gran exigencia

Pese a este inicio complicado, la ciclista mantiene el foco en la competición. En otro de sus vídeos se presenta: “Hola, soy Simona y voy a correr la Mallorca 312”. La prueba consiste en dar la vuelta completa a la isla y ofrece tres distancias diferentes, con más de 4.000 metros de desnivel, alrededor de 8.000 participantes y tiempos de finalización que suelen situarse entre las 10 y 14 horas. Se trata de uno de los eventos ciclistas más multitudinarios de Europa en su categoría.