Andreu Genestra asume la dirección culinaria de La Reserva Rotana

El chef estrella Michelin Andreu Genestra ha asumido la dirección culinaria de todo el complejo de La Reserva Rotana, en Manacor, que incluye un hotel de 5 estrellas rodeado de viñedos, un club de golf privado y un agroturismo, que acaba de abrir sus puertas tras su renovación y que cuenta con el restaurante Mayolet.

Genestra, que cuenta con una estrella Michelin, una estrella verde Michelin y 2 soles Repsol, ha querido rendir homenaje a los cellers y ha diseñado una carta en la que conviven algunos de los platos más icónicos de la gastronomía tradicional mallorquina, reinterpretados desde su visión personal contemporánea, y elaborados con el mejor producto local. Así, el comensal se encontrará con una cocina mediterránea centrada en los platos clásicos de Mallorca donde el ingrediente de proximidad es el eje, y la firma de autor marca cada elaboración.

Uno de los platos de la nueva carta. / La Reserva Rotana

Al frente de la cocina de La Reserva Rotana estará Irene Lluch, vinculada desde hace más de cuatro años al universo Genestra. Ella es la responsable de trasladar al plato, en el día a día, la filosofía de producto propio, ecológico y de primera calidad, que define la nueva propuesta gastronómica de este complejo mallorquín.

La Reserva Rotana es un resort de lujo fundado en 1997 por Juan Ramón Theler y su esposa, la princesa Loretta Zu Sayn-Wittgenstein. Durante años atrajo a miembros de la jet set europea y celebridades como Boris Becker, Elle Macpherson y Mónica Naranjo, entre muchos otros.

Una vez finalizada la reforma que se está llevando a cabo en el hotel de 5 estrellas, cuya apertura está prevista para el próximo mes de julio, el chef Andreu Genestra implementará en él el resto de iniciativas que contempla su propuesta gastronómica.

Viñedos del complejo. / La Reserva Rotana

El objetivo es trasladar su filosofía 'farm to table' a todos los puntos de restauración del establecimiento, con una carta de desayunos protagonizada por el mejor producto local, un 'food truck' que dará servicio a los clientes del club de golf privado y una propuesta 'all day dining' en la que incluso los clásicos se reinterpretan con un toque sofisticado, como las "burgers de porc negre".

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Al caer la noche, el restaurante La Terraza completará el universo gastronómico de Andreu Genestra con vistas privilegiadas a los atardeceres de la conocida como Toscana mallorquina; mientras que, durante los fines de semana de julio y agosto, el restaurante El Patio acogerá experiencias íntimas en torno a un menú degustación creado especialmente para la ocasión por el prestigioso chef.