Los restaurantes Selvatge, El Bandarra, Shima, La cocina de Cristine y la coctelería Más Amor se incorporan a la guía gastronómica de referencia en Baleares

La sexta edición de la Guía Transfer Class by Chefs(in) se acaba de presentar y entre las 69 referencias gastronómicas de Baleares que incluye hay cinco novedades: los restaurantes Selvatge, El Bandarra, Shima, La cocina de Cristine y la coctelería Más Amor. Unas 150 personas han asistido este lunes por la tarde a la presentación de esta publicación en el Teatre Mar i Terra de Palma, donde se ha celebrado una gala que ha contado con la presencia de más de 50 cocineros.

Selvatge, en Selva, El Bandarra, en Palma, Shima, en Formentor, La cocina de Cristine, en Maó, y la coctelería Más Amor, también en Palma, han recibido este lunes el distintivo que les incorpora a esta guía gastronómica de Baleares. Durante la gala de presentación, el director de Chefs(in), Miguel Ángel Payeras, ha destacado la importancia del sector primario para la gastronomía balear: “El producto local no puede ser solo una etiqueta bonita en una carta; es nuestra identidad y nuestro legado. Los productores son los que mantienen vivo este ecosistema y, aunque hoy no lleven chaqueta de chef ni estén en el photocall, este aplauso y esta guía también son para ellos”.

La sexta edición de Transfer Class by Chefs(in) / B. Ramon / DM

Las nuevas incorporaciones

El Bandarra, del chef Ígor Rodríguez, está situado en el interior del Brondo Architect Hotel, en el centro histórico de Palma y ofrece una cocina que es fusión entre tradicional y contemporánea.

Shima, en Formentor, con el cocinero Javier Hoeebeck, quien logró una estrella Michelin para el restaurante Fusión19 en 2022. La propuesta de este restaurante “invita a un viaje culinario inmersivo que funde la precisión de la tradición japonesa con el pulso vibrante de la cocina peruana, en armonía con el Mediterráneo y el producto local”, según destaca la guía.

Selvatge, con Alex Pardo a los fogones, está ubicado en Selva y basa su cocina de inspiración mediterránea en ingredientes procedentes de productores locales y sostenibles, con el respaldo de Agromallorca.

La Cocina de Cristine, en el hotel Cristine Bedfor de Maó, cuenta con el chef Pau Sintes para ofrecer “sabores que transporten a una comida casera”, con platos que intentan transmitir toda la esencia de Menorca y de sus grandes productos.

La coctelería Más Amor, en la calle Bonaire de Palma, de los londinenses Charles Harrington-Clarke y Calum Murray Threipland, se presenta como “un bar de barrio con clase”, en el que tanto se puede tomar un cóctel como un vino.

La presentación de la guía ha contado con representantes del sector hotelero y de hostelería, además del conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern, Alejandro Sáenz de San Pedro, el director insular de Turisme per a la Governança, Pedro Mas Bergas, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. La gala ha estado amenizada por el cómico Jaime Gili y del guitarrista Jaume Tugores.

Esta guía que recoge restaurantes y coctelerías de Baleares nace de la colaboración entre la empresa de alquiler de vehículos de lujo con conductor Transfer Class y Chefs(in), creada y liderada por Deacorde Agency, para poner en valor la alta gastronomía de Baleares. Los 5.000 ejemplares de la publicación se reparten entre los clientes del mencionado rent a car y entre establecimientos hosteleros.